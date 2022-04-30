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清冠一號當茶水 中醫師：輕症者無療效、沒病者喝了更傷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
疫情升溫，民眾搶購清冠一號中藥材造成缺貨。圖／民眾提供
疫情升溫，民眾搶購清冠一號中藥材造成缺貨。圖／民眾提供

COVID-19疫情擴散全台，民眾狂買清冠一號中藥材造成缺貨；中醫師指出，清冠一號不會增強免疫力，沒病的人喝了容易腸胃道不舒服，染疫無症狀和輕症者喝了沒療效，因為藥量不足，喝了也是白喝。

本土疫情直線上升，確診人數每天創新紀錄，不少上班族團購清冠一號中藥材，在家自煮自喝，有的在辦公室煮來代替茶水，認為每天喝可預防染疫，萬一感染是無症狀或輕症，喝了能減緩甚至治癒。

衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥表示，清冠一號藥性較涼，沒染疫者服用可能會有腹瀉、消化不良、胃部不適等症狀，已染疫的無症狀和輕症患者喝了，因藥量不足只當開水飲用，毫無醫療效果，民眾應該請醫師診斷有需要再服用，不要自行買藥亂喝。

馮天祥提供替代清冠一號的茶飲，可先請中醫師診斷體質，再飲用適量的花旗蔘煮杭菊花茶，蔘類屬性比較溫甘平，當茶水飲用無妨，至於杭菊的黃菊與白菊二者功效相似，可請教中醫師比較適合服用哪一種。

「健康的人每天吃抗生素預防染病，會有什麼結果呢？」員榮醫院員生院區中醫部部主任林親怡說，清冠一號不會增強免疫力，沒病的人每天喝清冠一號可能脾胃過度寒涼造成消化道不舒服，有人會消化變差，體質寒性民眾經會讓上呼吸道不適。

林親怡建議，每個人體質不同，適合的藥材和藥量也不一樣，容易畏冷的體質偏寒者更不適合長時間把清冠一號當茶水喝，如果與確診者密切接觸被居隔，在3+4天內飲用即可，無症狀者不要喝，以免長期飲用影響自體免疫系統，反而沒病喝出毛病。

衛福部在官網也闢謠，指稱網路流傳的清冠一號13味中藥有誤，其中「生石灰」具強烈腐蝕性，不屬於中藥，「金」瓜蔞是「全」瓜蔞的錯字，「生附子」有毒性，未經中醫師診療自行購買藥材煎煮，將嚴重影響健康。

清冠一號 中醫 醫師

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