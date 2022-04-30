影／因應疫情燒進校園 高雄長庚啟動親子專責病房

新冠疫情在社區蔓延，也陸續有校園傳出確診個案，全台目前已有萬名學生染疫，其中11歲以下學童尚未接種疫苗，染疫人數持續增加，提高住院需求；高雄長庚醫院考量兒童無法單獨住院，特別設置親子專責病房，解決民眾在疫情間的困擾。

「兒童無法單獨住院，需有熟識的成人陪同才能給予安全感」，高雄長庚醫院專責病房內科部副部長李禎祥表示，高長目前收治超過30組家庭，其中有一家五口的確診家庭，同住病室接受完善治療。

李禎祥表示，高雄長庚醫院兒科部有45名主治醫師、12個次專科；內科部歷經SARS實戰，加上2年多來照顧新冠肺炎病人的經驗，因此特別召集兒科部和內科部規畫設置親子專責病房，讓染疫住院的兒童能與同時染疫或密切接觸的居隔家屬同時入住，接受共同照護治療。病童因為家屬陪同住院，能較有安全感，家屬也因為能在旁照顧孩子，比較放心。