網傳這兩天將有「黑月」 天文館：下次是2024年底出現

網路近期討論「黑月」話題，並表示這兩天將有機會見到黑月。台北市立天文科學教育館今天表示，黑月指的是同一個月中第二個新月的日子，黑月不常出現，平均來說每32個月才發生一次，台灣上次出現黑月是在2019年8月，而下次將在2024年12月出現。

台北市立天文館表示，「黑月」（black moon）並非天文學用詞，定義也有歧異，最常被指在同一個月中所發生的第二個「朔」，「朔日」是指農曆每月初一，在這一天月亮正好通過地球與太陽之間，所以朝向地球的這一面因沒有陽光照射而看不到，稱為「朔月」或「新月」。

台北市立天文館表示，由於連續兩次「朔」的時間間隔，即「朔望月」週期為29.5306日，所以除了二月外，陽曆一個月內有可能出現兩次朔，而其中的第二個朔即稱為「黑月」，與一個月中出現的第二個滿月稱為「藍月」（blue moon）有異曲同工之妙。

台北市立天文館表示，黑月並非時常出現，平均來說每32個月才發生一次。台灣上次出現黑月是在2019年8月，而下次將在2024年12月，而且由於時區差異，亞洲與歐美發生黑月及藍月的時間也不盡相同，以這次為例，在台灣出現於5月1日4時28分的新月，歐美則是在4月30日，所以台灣的黑月落在5月30日，而歐美卻是在4月30日。

台北市立天文館表示，黑月還有一種說法，是指陽曆中整個月都沒有出現滿月的月份，這只可能發生在二月，而且每19年才會出現一次，如果當年二月為黑月，則其前後兩個月內必定會出現一次藍月。在此定義下，台灣上一次黑月發生在2018年，下次是在2037年。