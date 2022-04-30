3年罹2癌導致不舉 大齡男治療後重拾「樂趣」

高雄一名70歲古董商因為攝護腺肥大導致尿路障礙，妻子誤以為老伴陽痿早洩等，感情疏離，另名68歲江先生習慣看A片排解性需求，但5年內先後罹患腎臟癌和膀胱癌，導致勃起障礙，所幸兩人透過手術及藥物治療，重振雄風。

高雄阮綜合醫院泌尿科科主任蔡秉儒表示，70歲的古董商本身有糖尿病，3年前又出現帕金森氏症症狀服藥治療，之後再因攝護腺肥大，尿路產生障礙，且出現陽痿早洩情形，經診治後，每三個月固賞給予荷爾蒙藥物及微量犀利士每日錠治療，如今性功能改善，夫妻關係也恢復。

另名從事清潔器加工的江先生喪妻多年，5年前因腎臟癌切除一側腎臟，2年後又罹患膀胱癌，以內視鏡刮除並進行化療，自此產生勃起障礙，過去他靠A片排解性需求，現在連這點樂趣都沒了，但經診療後，解決困擾。

蔡秉儒說，老化本來就會影響性功能，但中年以後攝護腺肥大增生除了造成頻尿、夜尿、尿小、尿不出，影響睡眠及作息，也常伴隨性功能障礙。若是罹患膀胱癌，會有無痛血尿、頻尿急尿、噁心食慾差等症狀，也會導致性功能障礙。

不過現代醫學對於男性泌尿系統疾病及性功能障礙，已有多項副作用輕微的雷射手術、藥物、物理體外震波及心理等治療方式，多管齊下治療，銀髮族也能重振雄風。但重點是要配合專業醫師指示，忌諱迷信偏方或濫用不明成藥。