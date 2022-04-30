大林隱修院明啟用封院 修女與世隔絕祈禱靜默愛主愛人

嘉義縣大林鎮沙崙仔的天主教聖加大利納堂，建堂142年，是雲嘉最老的教堂，嘉義教區考量位處偏僻教友少，2018年邀請加爾默羅聖衣會在教堂原址，改建隱修院，經近4年募款興建，明天下午舉行落成啟用感恩祭典後封院，是繼新竹縣芎林、新北市深坑隱修院，國內第三座隱修院。

10尺高牆、3吋厚鐵門，鐵門後是天主教最嚴格的隱修院，啟用封院前，陸續有神父教友前來參觀，明天封院，10名隱修女就要與世隔絕，度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我。

許多人好奇：「為什麼要把自己關進隱修院？」「那是什麼樣的生活？修女可以出門嗎？吃什麼？生病怎麼辦？不能講話會不會很難受？關在裡面沒自由？不會無聊嗎？」修女固定時間，透過鐵製「格窗」、木製「轉箱」，與教友互動交談。

95歲修女保拉姆姆生在大陸哈爾濱，1949年到美國加入聖克拉拉加爾默羅隱修院，成為加爾默羅會士；1954年從美國來台傳教建院，是第一批默觀傳教團體，加爾默羅男修會在新竹成立會院。

「加爾默羅會」發源於地中海旁加爾默羅山而得名，加爾默羅山在聖經是被上主降福象徵，也是先知們苦修祈禱地方。加爾默羅會士獻身默觀祈禱，虔心為教會、神職人員及受苦中的人祈禱，日常以「祈禱、隱修和勞動工作」作福傳。