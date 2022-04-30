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政治目的是幫助人民！她在一級戰區用行銷專長爭取認同
台東鹿鳴酒店負責人潘貴蘭，日前宣布投入台東縣議員第四選區選戰，積極走訪選區各鄉鎮，除宣揚理念，也協助小農行銷農產品，強調「政治存在目的是幫助人民」，期許透過行銷專長幫助農民、觀光產業，要在傳統選區打一場不同的選戰。
台東縣議員第四選區應選2席，選區涵蓋池上、關山、鹿野及延平4鄉鎮，下屆有意角逐者包括現任池上鄉長張堯城、關山鎮長戴文達、議員陳宏宗、立委劉櫂豪辦公室主任林金樺，及台東觀光協會理事長潘貴蘭，堪稱一級戰區，其中潘貴蘭的參選最令人好奇。
42歲的潘貴蘭表示，對於地方選舉、服務其實不陌生，父親潘永豐在鹿野地區農會當多任總幹事，母親林惠就是台東縣前副議長，她自小就看父母親為鄉親服務，覺得應該站出來為地方發聲，讓台東改變、讓台東更好。
潘貴蘭坦言，這次參選對手都很強，在政治上都算前輩，像陳宏宗議員見面問候還會問「某某告別式怎麼沒去」、也會幫她加油，她認為除了傳統選舉拜票，或許可以做的更多，尤其在觀光、農業上可貢獻她的行銷專業，為鄉親創造更多服務。
潘貴蘭說，從事飯店管理行銷這麼多年，也協助地方小農販售農產品，過程中看到許多問題待解決，觀光是台東重要產業，除了永續經營，應該要有更大的目標，例如台東熱氣球節活動，透過串聯、整合可幫助更多人，扶植更多地方產業，從觀光餐旅、民宿到農特產、伴手禮，公部門部需要更多監督、建言與多元創意。
「幫農民開新通路、讓年輕人返鄉！」她說，政治存在目的就是幫助人民，父母親在地方有一定人脈，但她知道這不夠，因此除穩固鹿野鄉基本盤，也拜訪各鄉鎮、部落小農，尋找產品優勢、協助行銷，讓農民順利銷售、實際獲益，進而認同她的做法。
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