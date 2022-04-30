快訊

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政治目的是幫助人民！她在一級戰區用行銷專長爭取認同

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
潘貴蘭近期積極走訪地方、爭取認同，要在傳統選區打一場不同的選戰。記者卜敏正／翻攝
潘貴蘭近期積極走訪地方、爭取認同，要在傳統選區打一場不同的選戰。記者卜敏正／翻攝

台東鹿鳴酒店負責人潘貴蘭，日前宣布投入台東縣議員第四選區選戰，積極走訪選區各鄉鎮，除宣揚理念，也協助小農行銷農產品，強調「政治存在目的是幫助人民」，期許透過行銷專長幫助農民、觀光產業，要在傳統選區打一場不同的選戰。

台東縣議員第四選區應選2席，選區涵蓋池上、關山、鹿野及延平4鄉鎮，下屆有意角逐者包括現任池上鄉長張堯城、關山鎮長戴文達、議員陳宏宗、立委劉櫂豪辦公室主任林金樺，及台東觀光協會理事長潘貴蘭，堪稱一級戰區，其中潘貴蘭的參選最令人好奇。

42歲的潘貴蘭表示，對於地方選舉、服務其實不陌生，父親潘永豐在鹿野地區農會當多任總幹事，母親林惠就是台東縣前副議長，她自小就看父母親為鄉親服務，覺得應該站出來為地方發聲，讓台東改變、讓台東更好。

潘貴蘭坦言，這次參選對手都很強，在政治上都算前輩，像陳宏宗議員見面問候還會問「某某告別式怎麼沒去」、也會幫她加油，她認為除了傳統選舉拜票，或許可以做的更多，尤其在觀光、農業上可貢獻她的行銷專業，為鄉親創造更多服務。

潘貴蘭說，從事飯店管理行銷這麼多年，也協助地方小農販售農產品，過程中看到許多問題待解決，觀光是台東重要產業，除了永續經營，應該要有更大的目標，例如台東熱氣球節活動，透過串聯、整合可幫助更多人，扶植更多地方產業，從觀光餐旅、民宿到農特產、伴手禮，公部門部需要更多監督、建言與多元創意。

「幫農民開新通路、讓年輕人返鄉！」她說，政治存在目的就是幫助人民，父母親在地方有一定人脈，但她知道這不夠，因此除穩固鹿野鄉基本盤，也拜訪各鄉鎮、部落小農，尋找產品優勢、協助行銷，讓農民順利銷售、實際獲益，進而認同她的做法。

潘貴蘭近期積極走訪地方、爭取認同，要在傳統選區打一場不同的選戰。記者卜敏正／翻攝
潘貴蘭近期積極走訪地方、爭取認同，要在傳統選區打一場不同的選戰。記者卜敏正／翻攝
潘貴蘭期許透過行銷專長，幫助農民及觀光產業，爭取認同。記者卜敏正／攝影
潘貴蘭期許透過行銷專長，幫助農民及觀光產業，爭取認同。記者卜敏正／攝影

台東 農民

延伸閱讀

批陳時中防疫心中無人民 楊志良：選北市長會投他一票

老年行動不便成「垂直偏鄉」 議員擬參選人呼籲重視

中央祭出旅行團「3劑令」 台東一夕慘退逾3千房

阿嬤媽媽舞金龍 台東關山「辣媽」舞龍傳承社區故事

相關新聞

五一連假因疫退房近半 墾丁、小琉球旅宿度小月

本土疫情升溫，確診人數飆速破萬，再次衝擊國旅市場，屏東縣熱門的水上活動勝地墾丁和小琉球，這陣子陸續接到退訂和延期電話，五...

勞動連假首日 國道車流、台鐵旅客較預期少

今天是勞動節連續假期第一天，國道車流及台鐵旅客都較預期少。高公局指出，國道車流量與一般例假日差不多，未明顯增加，預估整體...

清冠一號當茶水 中醫師：輕症者無療效、沒病者喝了更傷

COVID-19疫情擴散全台，民眾狂買清冠一號中藥材造成缺貨；中醫師指出，清冠一號不會增強免疫力，沒病的人喝了容易腸胃道...

網傳這兩天將有「黑月」 天文館：下次是2024年底出現

網路近期討論「黑月」話題，並表示這兩天將有機會見到黑月。台北市立天文科學教育館今天表示，黑月指的是同一個月中第二個新月的...

南橫通車拚「頭香」 梅山口擠百輛車 道路變停車場

南橫公路高雄天池到台東向陽路段歷經近13年漫長修復，全線復通目標達陣，明天是通車首日，高雄梅山口今傍晚聚集近百輛車，要搶...

南橫公路5月1日通車 25處基地台讓山路「滿格」

連結台南、高雄與台東等3縣市的省道台20線「南橫公路」，歷經13年搶修後，5月1日正式通車。為讓山路通訊無死角，公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。