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全台血液庫存量僅4.6天 確診居隔要28天才能捐

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
目前全台平均血液庫存量4.6天，雙北因疫情影響，台北中心目前庫存量最低，僅3.7天，距離安全庫存量7天有極大差距。圖／取自台灣血液基金會官網
目前全台平均血液庫存量4.6天，雙北因疫情影響，台北中心目前庫存量最低，僅3.7天，距離安全庫存量7天有極大差距。圖／取自台灣血液基金會官網

國內昨增1萬1974名本土個案，正在居家照護有2萬8279人，居家隔離2萬1836人、自主防疫7萬4161人，受到疫情及確診、匡列居家隔離影響，各地捐血中心存量偏低。目前全台平均血液庫存量4.6天，雙北因疫情影響，台北中心目前庫存量最低，僅3.7天，距離安全庫存量7天有極大差距。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，正常安全血液庫存為7天，但目前全台各地捐血中心存量皆不足，像是新竹中心4.9天、台中中心4.6天、台南中心6.2天、高雄中心4.7天，若低於4天代表極度缺血，以目前狀況估算，現在每日仍缺2萬袋血液。

黎蕾表示，全台各血型庫存皆偏低，尤以A、O型血較缺，目前分別庫存4、3.9天。而台北中心血液庫存僅3.7天，整整比安全7天庫存少了一半，將近7000袋短少，尤其A、O型血不足3天的存量，分別僅2.6、2.8天。

許多醫院2天前已啟動用血限令，以因應血液不足，會將血液資源優先給車禍患者、產婦大量出血等緊急用途，若是非緊急醫療血液作業會暫緩用血，像是地中海型貧血患者定期輸血等，而調整輸血條件、減量輸血等，可能讓其他非緊急醫療患者的醫治療程因而延長。

黎蕾表示，依照規定，確診者需等症狀痊癒後28天才可捐血，密切接觸者也要解除隔離滿28天才能捐，若未來感染者越多，導致能捐血的人數更少，屆時恐「無血可用」，國外過去即發生類似狀況，該區域民眾皆被感染，導致整個區域都無人可以捐血。

黎蕾呼籲，紅血球可以保存35天，在台灣疫情尚未走到嚴峻地步，希望民眾盡快捐血，充足血液醫療物資，讓其他疾病患者醫療行為得以正常運作。

捐血者需符合旅遊史、接觸史條件，像是民眾近期回國、國外航空機組人員、國外導遊等，回國需滿28天才可捐血；若近期有發燒呼吸道症狀，痊癒後滿14天才可捐血；若確診者需無症狀痊癒、密切接觸者完成隔離後28天才可捐血。

居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者及收到細胞簡訊者，或收到衛生單位通知檢測快篩、PCR陰性者、家人有接觸的同事確診者，須暫緩14天才可捐血。若正在等快篩、PCR檢驗報告出爐者，也須暫緩捐血，待結果陰性後會依照TOCC類別評估可否捐血。

黎蕾說，女性民眾常有血色素偏低狀況，可能需確認是否帶有地中海型貧血基因，或是因飲食、經期後等因素影響，建議女性可多補充含鐵食物；而男性較少血色素不足狀況，若血色素不足恐有其他疾病問題，會建議就醫檢查。

捐血中心 居家隔離 患者

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