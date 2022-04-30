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化妝品別亂丟 2手彩妝同樣可資源回收
鮮少人知道，原來彩妝品也可以被回收。為延續家中閒置已久彩妝品或彩妝工具生命週期，新北市環保局搭配2022新北環境季推出「二手彩妝募集活動」，媒合給適合單位達物盡其用。
5月2日起至7月31日止，民眾可至新北市28區清潔隊「跳蚤市場好物窗口」或樹林東昇里、中和嘉新里及汐止金龍里「黃金資收站」，捐出家中閒置、用不到的彩妝品及彩妝工具等。募集到二手彩妝物品，將全數交由非營利組織「財團法人臺灣寶島淨鄉團」進行二手拍賣，或媒合給適合的單位。
環保局說明，市民鮮少人了解彩妝品其實可以被回收。舉例而言，一般女性常用彩妝品約有10件，但有因顏色或膚質不適合個人使用，而閒置在家中的產品，最後只能當作廢棄物丟棄。
活動募集到的二手彩妝，「財團法人臺灣寶島淨鄉團」將針對衛生進行把關，並將彩妝用品進行整理、清潔後，再進行二手拍賣。環保局呼籲市民捐出家中堪用且非過期的彩妝品或化妝工具，一同響應「二手彩妝募集活動」。
活動資訊網站：https://reurl.cc/9G57Na
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