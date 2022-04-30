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防疫不出門頻用3C 部桃營養師：攝取多種食物防惡視力

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃心怡營養師提醒攝取食物可以預防「惡視力」。圖／衛福部桃園醫院提供
黃心怡營養師提醒攝取食物可以預防「惡視力」。圖／衛福部桃園醫院提供

疫情確診人數還在上升，民眾減少外出，在家接觸螢幕的時間跟著拉長。衛福部桃園醫院營養師黃心怡表示，不少人3C產品長時間不離手，外加疫情因素遠距上班及上課，電腦、手機、平板的使用率大幅提高，長期下來可能會造成用眼過度或眼睛疲勞等狀況。

黃心怡說，保養眼睛可以從日常飲食挑選富含護眼營養素的食物，最常聽到的葉黃素、玉米黃素存在於眼睛的視網膜，有抵擋紫外線、藍光的作用，保護黃斑部避免受傷，飲食可以多攝取綠色蔬菜像菠菜、綠花椰，及橘黃色食物如玉米、南瓜。常見的藍莓、櫻桃及葡萄有豐富的花青素，可以維護微血管彈性，促進視網膜血液循環，也是好的護眼營養素。

除此之外，具有抗氧化功能的維生素C包括芭樂、奇異果、柑橘，及維生素E（堅果種子類、植物性油脂）可以延緩眼睛老化，減少自由基傷害，降低白內障及黃斑部病變。另外，維生素A也是護眼營養素，主要參與視覺的感光作用，缺乏會造成夜盲症，眼睛也容易乾澀、疲勞，造成乾眼症，富含維生素A的食物有蛋黃、肝臟。

至於β-胡蘿蔔素在體內可以轉換成維生素A，是維生素A的前驅物，像紅橙色的胡蘿蔔、南瓜、彩色甜椒及深綠色類的菠菜、花椰菜、萵苣等都是不錯的來源。黃心怡建議日常飲食也要多攝取富含Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚、秋刀魚，因含有豐富的DHA，可以維持視網膜健康，緩解乾眼症及發炎情形。

黃心怡說，使用3C產品30分鐘休息10分鐘的習慣，也要定期視力檢查，避免惡視力找上門。

疫情 乾眼症

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