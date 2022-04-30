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200台助聽器免費送台東縣民 聽障及65歲以上可申請

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
元健大和公司與台東縣議會等單位，捐贈200台口袋型助聽器給台東縣政府。記者卜敏正／翻攝
元健大和公司與台東縣議會等單位，捐贈200台口袋型助聽器給台東縣政府。記者卜敏正／翻攝

元健大和公司負責人吳志賢，有感於家中胞妹聽障必須佩戴助聽器， 但國內助聽器價格高，他與台東縣議會等單位，日前捐贈200台口袋型助聽器給縣府，提供台東縣聽力障礙、65歲以上縣民，即日起有需要的民眾可先向台東服務門市，預約免費聽力檢測。

吳志賢家中胞妹也是聽力損失者，他自小與家人一同照護胞妹過程，體認到「助聽器」是非常昂貴的醫療器材，對於弱勢家庭是很大的負擔，之後投身醫療輔具產業，行有餘力後決定提供免費聽力測試，贈送助聽器回饋社會，期許打造「0聽力障礙」的台灣。

台東縣長饒慶鈴感謝吳志賢及縣議會等單位善舉，高齡者配戴助聽器的比例較老花眼鏡為低，主因還是價格昂貴、外界觀感、自身形象或無法適應，透過這次免費聽檢與捐贈口袋型助聽器，期可協助更多聽損縣民或重聽長者，透過配戴助聽器提升生活品質。

社會處處長陳淑蘭說，元健天籟列車免費助聽器申請條件，凡設籍於台東縣、雙耳聽力損失達60至90分貝、「領有聽覺相關身心障礙證明者」或「65歲以上」可優先領取，有需要的民眾請預先向服務門市預約免費聽力檢測，預約電話(0800)000-897，活動自即日起至111年12月31日止。

台東 老花

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