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氣溫轉涼 未來兩三天降雨範圍擴全台

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
未來2-3天不僅是溫度轉涼，降雨的情況也會越來越明顯，降雨範圍更將由北部、東半部擴展到全台灣。本報資料照片
未來2-3天不僅是溫度轉涼，降雨的情況也會越來越明顯，降雨範圍更將由北部、東半部擴展到全台灣。本報資料照片

今天起是勞動節的連續假期，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，天氣開始有所變化，東北季風增強，加上來自南海的水氣逐漸增多，未來2-3天不僅是溫度轉涼，降雨的情況也會越來越明顯，降雨範圍更將由北部、東半部擴展到全台灣，提醒大家要預作準備。

今天主要受東北季風增強影響，北部、東半部多雲到陰有局部短暫陣雨，雨勢不大，中部、南部仍為多雲天氣，越往南看到陽光的機會越高。

北部、東北部白天溫度轉涼較為明顯，高溫降到22-24度，比昨天下降了8-10度之多，花東地區高溫也降到26-28度，中部、南部受影響較小，高溫仍有機會超過30度以上。

今晚到明天清晨北部、東北部低溫在20度上下，涼意感受較顯著，中部、花東地區低溫21-23度，南部低溫仍有23-25度。

吳聖宇說，明後天除了東北季風持續偏強外，華南雲雨帶東移的水氣也將增多，除了迎風面的北部、東半部持續有下雨機會外，中部、南部也將轉為有短暫陣雨的天氣，雨勢雖然不大，但是一整天斷斷續續的都會有下雨的可能，降雨時間較長。

吳聖宇表示，東北季風帶來的冷空氣也會更強一點，北部、東北部白天高溫有機會降到20度上下，濕濕涼涼的感受應該會很明顯，中部、花東地區高溫24-26度，南部高溫也可望降到28-30度，夜晚清晨北部、東北部低溫預估會降到16-17度，中部、花東地區低溫18-20度，南部的低溫21-23度，除了下雨外，溫度下降對於身體健康的影響也是需要特別注意。

明天開始進入梅雨季節，吳聖宇說，不過真正典型的梅雨環境看起來不會馬上就出現，從一些中長期的預報資料來看，西南季風開始逐漸出現的時間可能要到5月下旬之後，而且強度似乎不強，因此今年的梅雨整體有偏少的趨勢，不過這並不表示不會有豪大雨發生的機會，每當有鋒面接近或通過的時候，還是要特別注意有沒有發生較大雨勢的可能性。

低溫 高溫

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