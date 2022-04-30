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北台灣氣溫明顯下降 下周一起5天全台降雨機率高
中央氣象局說，今天東北風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。
溫度方面，北台灣溫度明顯下降，低溫約20、21度，其他低溫22至25度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約22至24度，整天有涼意，竹苗及花東高溫略降約26至28度，中南部高溫仍有31至34度。
另外，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪。
氣象局說，明天東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨。
氣象局說，下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，下周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北早晚仍偏涼；下周一至下周五南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。
5月7日至9日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
氣象局說，4月底至5月初在菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的訊號，台灣附近水氣逐漸增多，熱帶系統是否影響台灣，持續密切觀察。
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