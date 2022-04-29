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今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
圖／擷取自氣象局臉書
圖／擷取自氣象局臉書

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留意局部短暫雨。其他地區天氣也不穩定。

氣象局在臉書粉絲頁「報天氣」指出，5月1日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨。

5月2日、3日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，4日、5日東北季風減弱，但北部及東北部早晚仍偏涼；下周一至下周四南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

6日至8日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

4月底至5月初在菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的訊號，台灣附近水氣逐漸增多，熱帶系統是否影響台灣，氣象局表示，會持續密切觀察。

東北季風 氣象局

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