法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、「保護」及「重建」三面向，提供工作者職安衛照顧擴大、職場健康臨場親近、職災勞工一條龍個管、職業傷病診治照顧健全、復工計畫重返職場專業等9大項服務，守護企業及勞工。

財團法人職業災害預防及重建中心首屆董事長由勞動部長許銘春兼任，許銘春致詞時表示，中心成立後，將承擔重任，透過國際交流，並與政府部門、團隊及企業共同合作，引領安全衛生體系，精進臨場輔導與專業技術服務，並且由勞動部建構的職業傷病診治及重建專業機構服務網絡，提供給職災勞工專業諮詢及客製化職業重建服務，協助重返職場。

許銘春說，過去政府在職災預防與重建協助上較不足，現在中心是依照災保法規定成立，這也是勞動部成立的第一個財團法人，主要任務是災保法規定的職災預防與重建工作。她期許，中心能跟企業成為好朋友，軟性輔導企業做好職災預防工作，再來是跟勞工成為好麻吉，若勞工不幸發生職災，將以一條龍的服務、最嚴密網絡承接每一個受傷勞工，從醫療到勞動力重建、重返職場，都會給予最好的服務，最後則是成為社會大眾的好夥伴，有需求隨時可尋求協助。

財團法人職業災害預防及重建中心執行長李柏昌進一步說明，災保法上路後，將挹注一定的職災保費用於預防與重建，一改過去經費不足與承接標案單位更迭的問題，中心成立後就能永續經營，並以「139職安衛守護恆常久」作為核心價值，以預防、保護、重建三面向，提供職安衛文化深耕服務、工作者職安衛照顧擴大、本質安全源頭管理技術、職場健康臨場親近、統合資訊即時慰助、職災勞工一條龍個管、職業傷病診治照顧健全、復工計畫重返職場專業、津貼補助資源系統建置等9大項服務。