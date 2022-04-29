192項農產提高災害現金救助逾兩成 學者建議應制度化

農委會一口氣調整192項農林漁畜產品的天然災害現金救助金，漲幅平均超過兩成，同時，也將天氣參數納入啟動救助與勘災的機制，讓整體作業更簡化；學者認為，應該制度化、公式化，否則生產成本年年調高，救助金是否也跟著調高，豈不是跟公糧收購一樣，此外，現金救助與農業保險兩政策相牴觸，建議兩者應該整合。

台大農經系教授徐世勳表示，農業政策不是在推農業保險嗎？現在一邊補助保險，另外又提高農業天然災害現金救助，兩邊都要錢，相互牴觸；台灣經濟規模太小，農業保險難推，不少人都認為乾脆領天然災害現金救助就好，他也提到，有朋友在地方，根本也沒怎樣，乾脆就請領天然災害救助，反正現在請領標準非常寬鬆，趁機領一筆。

徐世勳說，走保險制度才是正途，商業保險請領有一定的規範與標準，但台灣太過政治化，錢太多，選舉也多，天然災害現金救助，是否可請領，常取決於地方民代要求與抗議，美國就是走保險制度。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，一直以來，天然災害救助與農業保險之間就是競合關係，民國89年政府要推動天然災害現金救助時，就在現金救助與農業保險間難以抉擇，當初認為農業保險要花更多的錢，因此選擇了天然災害現金救助，到現在民國111年了，兩者仍在競爭。

楊明憲說，農業保險從106年開始大力推動，至今整體投保覆蓋面積超過三成，其實大多都是水稻，其他作物投保率僅有5%；目前有39張保單、25個品項。農業天然災害現金救助花很多錢，也被農民抱怨最多，包括勘災、災損的爭議，過去官員要求從簡從寬從速，常常災損超過兩成領現金救助，但實際上後來農民追肥後，產量並沒有變少，也有很多不公平之處。

他也提到，未來勘災納入天氣參數，但可能某區域有百公頃，真正災損僅20公頃，但若納入天氣參數，就是一個大範圍、大區域，這災損的認定就非常廣泛，他認為，天氣參數僅只是輔助現勘的工具，不是單一條件。

楊明憲表示，天然災害現金救助這幾年換算下來，維持兩成的想法為合理，建議應該回歸制度設計，為了反映成本，不排除以物價指數去訂定，或者兩相結合，天然災害現金救助不變，但增加農業保險的補貼成數，政策引導農民保險，否則很難杜絕外界選舉考量的聯想，他以剛加碼的學校午餐補助為例，主要是因為去年預算有盈餘，因此能夠反映成本加碼，但國家預算並不是每年都能有盈餘。