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民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你
本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今午在防疫記者會說明，釐清勞資雙方權益。
勞工局長周登春說明六大項，第一，家有配合防疫而需照顧的幼童，勞工可請無薪防疫照顧假或家庭照護假，或者請有薪的特別休假。其次，勞工若配合衛生主管機關防疫而自主健康管理，可依身體健康狀況，請普通傷病假，事假，或特休，若雇主要求在家隔離，應照給薪資，勞工也不必補服勞務。
再者，勞工配合衛生機關檢疫而隔離，如果因執行職務所引起，雇主應給付全薪的防疫隔離假，但若是勞工個人因素造成，只可請特別休假或無薪的防疫隔離假。
而勞工若因確診必須隔離治療，如果是職業原因感染死於職災，可請公傷假，若因個人因素確診者，只能請普通傷病，事假或特休。
周登春也說，勞工打疫苗不論何劑有不良反應，自接種日後至隔天廿四小時，可申請無薪的疫苗接種假。
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