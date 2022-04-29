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地方政府攜手小農 共同打造蔬食城堡

聯合新聞網 / 人間福報訊

「國際蔬食文化節─蔬福生活」將於5月6日在世貿登場，多個地方政府與在地小農攜手打造「縣市政府區」，完整呈現各具特色的地方農產品。 圖／南投縣政府提供
「國際蔬食文化節─蔬福生活」將於5月6日在世貿登場，多個地方政府與在地小農攜手打造「縣市政府區」，完整呈現各具特色的地方農產品。 圖／南投縣政府提供

「國際蔬食文化節─蔬福生活」將於5月6日在世貿登場，多個地方政府與在地小農攜手打造「縣市政府區」，完整呈現各具特色的地方農產品。圖／南投縣政府提供。

由《人間福報》主辦， 結合產、官、學、教共同舉行的全台最大規模蔬食展「國際蔬食文化節─蔬福生活」，將於5月6日登場，現場除有母親蔬食區、新世代素食、蔬食一條街等多元主題區外，還有苗栗、南投、花蓮、雲林、宜蘭、屏東等多個縣市與在地小農共襄盛舉的「縣市政府區」，完整呈現各具特色的地方農特產品，讓民眾不需舟車勞頓，就可一次品嘗各地美味蔬食。

南投館以「好山好水好茶香」為主題，帶來生長於玉山腳下，天然釀造的梅子製品、水果醋、酵素以及日月潭紅茶等產品，其中還有口感Q甜、種植於山坡地上的集集山蕉及香蕉脆片等特色農產品。

花蓮館則以永續、有機為主軸，展出無毒烘焙金針菇、新鮮香草葉、有機咖啡、紫米等彰顯東台灣風土的農產品。

圖／花蓮縣政府提供
圖／花蓮縣政府提供

而來自屏東九如鄉的大花農場，有多樣化的瑰花茶、玫瑰花醬等製品，曾獲頒農委會「神農獎」榮耀，有「玫瑰先生」稱號的農場主人楊添得談到，農場種植的玫瑰不僅美麗芬芳、更可食用，玫瑰除了屬性溫和，還可改善食欲不振等腸胃不適症狀，並有助於紓緩焦慮，是良好養生食材。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，苗栗縣府已連續多次參加《人間福報》主辦的蔬食展活動，很高興能藉此機會攜手發揚「蔬食、環保、愛地球」精神，這次蔬食展除了銅鑼杭菊、養生堅果等產品，也特別透過食譜設計，教民眾如何烹煮美味的茶油南瓜香鬆飯與梅汁南瓜料理。

圖／苗栗縣政府提供
圖／苗栗縣政府提供

此外，對蔬食者來說，大豆產品亦可說是不可或缺的營養來源。對此，台灣大豆產業策略聯盟總召蔡財興談到，目前國產大豆種植面積約有三千兩百公頃、年產量為四千餘公噸，聯盟希望未來可再增加一千公噸產量。

大豆本身含有豐富的鈣、維他命E等成分，不僅營養價值高，更是民眾的優質蛋白質來源，無論是製成豆漿還是豆包等食材都相當美味，民眾在家就可輕鬆運用豆類食材，烹煮出營養好吃的「黑豆蔬菜麵」。

圖／台灣大豆產業策略聯盟提供
圖／台灣大豆產業策略聯盟提供

「國際蔬食文化節 ─ 蔬福生活」將配合佛誕節、母親節，於5月6日至9日在台北世貿一館B和D區盛大舉行，廣納600個攤位，將全台灣優質的蔬食品牌集結在展場中，打造成蔬食城堡，邀請民眾前來尋寶。

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