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交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導
交通部長王國材南下高雄視察台鐵五一罷工，高雄車站整備類火車接駁的因應措施；對於參事言行不當一事，王國材說，將予以議處。記者劉學聖／攝影
交通部長王國材南下高雄視察台鐵五一罷工，高雄車站整備類火車接駁的因應措施；對於參事言行不當一事，王國材說，將予以議處。記者劉學聖／攝影

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵五一罷工的類火車動線時指出，該名參事情緒管理和應對非常不妥，除要求他向當事人道歉外，調查告一段落後，將追究責任予以議處。

對於賴姓參事咆哮彰化車站站務人員一事，王國材指出，他第一時間知道此事後，已請次長找該名參事談，今天下午交通部人事處和政風處也前往彰化了解狀況。

王國材表示，據他初步了解，他覺得參事用自己職位以及和誰比較熟的方式，是非常不恰當的行為；王國材並指出，參事在情緒管理和應對非常不妥，已請人轉告參事，要求他先向對方道歉，若整個調查告一段落，會追究參事責任，並依照狀況做出議處。

王國材 交通部長 彰化

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