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影／頭社金針花海盛開了 來日月潭風景區順道可欣賞
又到了金針花盛開的季節！位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經過十多年的培育，多姿多彩的七彩金針花海，目前已有200多品種，即日起到9月將會依次盛開，由於是種植在淺湖活盆地上，更是名符其實的「花海」，目前盛開率達到九成，國人不用遠去花東金針花景點，目前正是賞花的好時刻。
花農王順瑜說，目前頭社的金針花共有200種花色品種，開花季節也不相同，每年第一波為平地金針，在5至6月盛開；第二波為高山金針，即花東縱谷的品種，在8至9月盛開，但在日月潭頭社全部都有，並且種出有別於其他金針花景點的各色花種，常有遊客初見以為不是金針花，之後才驚艷頭社金針花是全台獨見的新品種。
頭社是國內少有的活盆地，面積有200多公頃，曾是淺湖，泥沙淤積、土壤含水量高，形成類似沼澤地的泥炭土，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有此種地質，因為腳踩下去會陷入泥土中，宛如跳舞般晃動，又有「會跳舞的泥土」之稱；十多前返鄉後，與父親王霸開始投入栽植金針花，並進行品種改良。
王順瑜指出，頭社地區金針花海是全台唯一的水田金針花，五月一日不用怕台鐵停駛、日月潭好行轉6289公車可直達頭社賞花，或搭乘國光客運日月潭班車，一般大眾交通工具就能抵達，花季時，遊客不妨搭乘園區內的獨木舟，沿著水路來趟園區巡禮，再踏上金針花園區，近距離欣賞大片金針花海的美景。
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