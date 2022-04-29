快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／頭社金針花海盛開了 來日月潭風景區順道可欣賞

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
農民王順瑜目前在頭社種植3公頃的金針花，強調十多年共培育山山200種花色品種，花季持續至9月。記者黑中亮／攝影
農民王順瑜目前在頭社種植3公頃的金針花，強調十多年共培育山山200種花色品種，花季持續至9月。記者黑中亮／攝影

又到了金針花盛開的季節！位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經過十多年的培育，多姿多彩的七彩金針花海，目前已有200多品種，即日起到9月將會依次盛開，由於是種植在淺湖活盆地上，更是名符其實的「花海」，目前盛開率達到九成，國人不用遠去花東金針花景點，目前正是賞花的好時刻。

花農王順瑜說，目前頭社的金針花共有200種花色品種，開花季節也不相同，每年第一波為平地金針，在5至6月盛開；第二波為高山金針，即花東縱谷的品種，在8至9月盛開，但在日月潭頭社全部都有，並且種出有別於其他金針花景點的各色花種，常有遊客初見以為不是金針花，之後才驚艷頭社金針花是全台獨見的新品種。

頭社是國內少有的活盆地，面積有200多公頃，曾是淺湖，泥沙淤積、土壤含水量高，形成類似沼澤地的泥炭土，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有此種地質，因為腳踩下去會陷入泥土中，宛如跳舞般晃動，又有「會跳舞的泥土」之稱；十多前返鄉後，與父親王霸開始投入栽植金針花，並進行品種改良。

王順瑜指出，頭社地區金針花海是全台唯一的水田金針花，五月一日不用怕台鐵停駛、日月潭好行轉6289公車可直達頭社賞花，或搭乘國光客運日月潭班車，一般大眾交通工具就能抵達，花季時，遊客不妨搭乘園區內的獨木舟，沿著水路來趟園區巡禮，再踏上金針花園區，近距離欣賞大片金針花海的美景。

賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的七彩金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的七彩金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影

日月潭 活盆地 賞花

延伸閱讀

南投／日月潭附近新景點「HOHOCHA喝喝茶」 品茗體驗當地紅茶文化　

虎頭埤風景區迎花季 限量童趣野餐墊亮相

影／7旬翁開車載妹妹至石碇風景區爬山 下山暴衝「墜落躺河床」

低溫下雨濕冷 清明連假首日日月潭、清境遊客稀疏

相關新聞

今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留...

民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你

本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今...

交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵...

北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長...

連千毅、勾惡現場對決取消 背後關鍵是「北盜」黑金城

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。