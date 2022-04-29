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北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長拍賣時間，鼓勵預約交易，同時也行文中央流行疫情指揮中心，希望批發市場能夠比照醫護人員，是維持生活必須工作人員，能夠以篩代隔方式，能正常運作。

農委會副主委陳駿季表示，北農確診持續增加，其中一市比二市嚴重，因為拍賣人流複雜，由於拍賣員本身是農產品交易的重要環節，拍賣員確診也影響到拍賣系統，因此針對派員染疫，建議把更多品項分散、分攤拍賣，把拍賣時間拉長；二市確診人數沒這麼多，也支援一市工作，同時，也啟動預約交易制度，跟共同運銷的團體，合議訂出價格，若雙方同意就直接把貨拉走，無須進入拍賣市場。

陳駿季表示，目前預約交易約一成，希望能拉高成三成，減少拍賣員人力吃緊的壓力；若疫情繼續嚴峻，北農與新北將會相互支援，另外中南部義情相對沒這麼嚴重，但農委會昨針對批發市場開會，也請各批發市場追蹤確診數，仿照北農的因應措施，人手不足就延長交易時間，針對密切接觸者，兩天前已經行文指揮中心，能比照重要基礎設施運作者，能夠以篩代隔，若指揮中心同意，就可舒緩批發市場人力調度的壓力。

他說，因為疫情升溫，消費力略有下降，但從產地到消費地有很多通路，包括拍賣、共同運銷，北農價格在合理波動範圍內，整理需求量有降低，但一段時間很快回來，吃東西每天都要吃，過往外食餐廳需求多，現在可能要增加在家用餐的次數，目前看來餐廳用餐比較少，但整體觀察影響不大，農委會會隨時掌握訊息調整。

陳駿季表示，包括蔬菜價格，不可能只看一兩天，需要看一周的趨勢，若持續往下降，表示某個環節出問題，蔬果量浮動，屆時疫情升溫到一個程度，也會達到另外新的平衡。

北農 疫情 農委會

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