快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響居家隔離多 外食消費薄弱 農產品產地減產中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
受到疫情影響，消費力薄弱，農民有的減少採收，有的乾脆耕鋤因應，農民仍觀望中，普遍認為短期葉菜類沒這麼快再下種。圖／菜農提供
受到疫情影響，消費力薄弱，農民有的減少採收，有的乾脆耕鋤因應，農民仍觀望中，普遍認為短期葉菜類沒這麼快再下種。圖／菜農提供

台灣新冠肺炎本土案例單日破萬，民眾在家防疫、在家上班，以及隔離人數增，相對外食、餐廳需求減少，消費力大減，產地農民推估，蔬果消費力減少至少三成，因為市況差，消費力薄弱，地方部分農民開始減種、耕鋤。

農委會農糧署上周發新聞稿表示，22日北農蔬菜每公斤交易價格34.8元，較去年同期22.9元，上漲11.9元，漲幅52%，評估近期蔬菜供應數量較低，價格尚維持穩定；但短短不到一周，北市國高中線上上課，居家隔離者、上班上課者眾，餐廳外食消費量銳減，北農蔬菜每公斤平均批發價一度跌至25元(今27.3元)，蔬菜到貨量也從原本的1700公噸，降為1100公噸左右，而疫情持續延燒中。

雲林前會長陳鳳義表示，因為居家上班上課，加上在家隔離防疫，外食、餐廳人口銳減，整體消費力薄弱，推估減少三到四成。

嘉義某農民表示，北部都會區有七成外食人口，由於疫情仍未到最高峰，去年以為能夠賣得好的蔬菜箱，今年恐怕不樂觀，因為，目前狀況是，外食人口幾乎不見了，外帶，或者是簡餐準備，比如水餃、簡單的麵食，即食復熱產品比較占優勢，生鮮蔬果食材的用量也會減少非常多。

菜農林佳新表示，目前因應消費力縮減，北農人力吃緊，包菜僅包半天，叫貨量也縮減。

中部廖姓菜農表示，原本如果盤商交貨600斤蔬菜，現在僅剩下200斤，有的往北部寄拍賣，價格若不好，也會往中部的批發市場，除了拍賣以外，也會寄行口，若仍無法因應成本拍賣太便宜，不划算乾脆不採收，周邊不少農民都「自我了斷（耕鋤）」，不割菜「放棄治療啦！」

他表示，眼前同業都在觀望，就算是全台最大的西螺市場，這幾天到貨量也少很多，剛遇到種大陸妹的朋友，說過去一天要交80箱的菜，現在僅剩下20箱，過農民從清晨5時開始割菜一路割到11時，現在做到9時就收工了，盤商行口冰庫也都是滿的，這是生產端實際的狀況。

菜農表示，一分地種植成本約1萬5000元，現在若園子裡有菜，割下去可能虧2萬5000元，箱子一公斤要2元，運費1.5元，請割菜工人時新120以上，一來一往，若蔬菜拍賣還不到10元，園主恐怕拿得比工人更少，還不如請曳引機來耕鋤，一分地僅500元；他認為還要再觀望至少20天，五六月本來就是小月，天氣熱加上疫情，原本就會減量種植，這次疫情仍不明，農民之間都在看，但「沒有這麼快下種」。

受到疫情影響，消費力薄弱，農民有的減少採收，有的乾脆耕鋤因應，農民仍觀望中，普遍認為短期葉菜類沒這麼快再下種。圖／菜農提供
受到疫情影響，消費力薄弱，農民有的減少採收，有的乾脆耕鋤因應，農民仍觀望中，普遍認為短期葉菜類沒這麼快再下種。圖／菜農提供

農民 外食 疫情

延伸閱讀

天然災害現金救助漲價了 192項農產品漲幅超過2成

影／北農百人染疫 蔣萬安提四措施防休市

北農確診破百 陳吉仲：同北市態度 不休市 如常交易

恢復通勤上班最大難題 從外食到交通費一切都暴漲

相關新聞

今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留...

民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你

本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今...

交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵...

北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長...

連千毅、勾惡現場對決取消 背後關鍵是「北盜」黑金城

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。