疫情影響居家隔離多 外食消費薄弱 農產品產地減產中

台灣新冠肺炎本土案例單日破萬，民眾在家防疫、在家上班，以及隔離人數增，相對外食、餐廳需求減少，消費力大減，產地農民推估，蔬果消費力減少至少三成，因為市況差，消費力薄弱，地方部分農民開始減種、耕鋤。

農委會農糧署上周發新聞稿表示，22日北農蔬菜每公斤交易價格34.8元，較去年同期22.9元，上漲11.9元，漲幅52%，評估近期蔬菜供應數量較低，價格尚維持穩定；但短短不到一周，北市國高中線上上課，居家隔離者、上班上課者眾，餐廳外食消費量銳減，北農蔬菜每公斤平均批發價一度跌至25元(今27.3元)，蔬菜到貨量也從原本的1700公噸，降為1100公噸左右，而疫情持續延燒中。

雲林前會長陳鳳義表示，因為居家上班上課，加上在家隔離防疫，外食、餐廳人口銳減，整體消費力薄弱，推估減少三到四成。

嘉義某農民表示，北部都會區有七成外食人口，由於疫情仍未到最高峰，去年以為能夠賣得好的蔬菜箱，今年恐怕不樂觀，因為，目前狀況是，外食人口幾乎不見了，外帶，或者是簡餐準備，比如水餃、簡單的麵食，即食復熱產品比較占優勢，生鮮蔬果食材的用量也會減少非常多。

菜農林佳新表示，目前因應消費力縮減，北農人力吃緊，包菜僅包半天，叫貨量也縮減。

中部廖姓菜農表示，原本如果盤商交貨600斤蔬菜，現在僅剩下200斤，有的往北部寄拍賣，價格若不好，也會往中部的批發市場，除了拍賣以外，也會寄行口，若仍無法因應成本拍賣太便宜，不划算乾脆不採收，周邊不少農民都「自我了斷（耕鋤）」，不割菜「放棄治療啦！」

他表示，眼前同業都在觀望，就算是全台最大的西螺市場，這幾天到貨量也少很多，剛遇到種大陸妹的朋友，說過去一天要交80箱的菜，現在僅剩下20箱，過農民從清晨5時開始割菜一路割到11時，現在做到9時就收工了，盤商行口冰庫也都是滿的，這是生產端實際的狀況。