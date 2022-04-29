極端氣候衝擊日益加劇 林佳龍籲佈建科技防疫網
全球氣候異常，極端天氣發生機率增加，所造成的人命與經濟損失規模也不斷擴大。近日舉辦的「亞洲防災高峰論壇」就探討該如何因應。交通部前部長、現任外交部無任所大使林佳龍認為，應加快運用科技降低災害的衝擊，建立「科技防疫網」補強人力無法達成的工作。內政部消防署長蕭煥彰也說，災害的預防及應變已很難僅靠政府或特定專業的力量，應朝深化自助、互助努力方向。
面對環境變遷與災害風險提高之嚴峻挑戰，聯合國多次呼籲各國政府須積極面對。去年底第26屆聯合國氣候變化大會上，達成明確計劃減少煤炭用量的「格拉斯哥氣候協議」。林佳龍認為，這樣的國際趨勢具體考驗一個國家「數位治理」與對外「跨域合作」的能力，如何透過結合防災科技、工程佈建、及數據監測技術，打造永續發展與物聯智慧化的防災新時代，是因應環境變化的基礎工作。簡言之，得加快運用科技降低災害的衝擊，透過建立「科技防疫網」來補強人力無法達成的工作。
林佳龍表示，在台中市長任內時，台中市消防協會即強調智慧防災，並與日、德、越南、菲律賓國際交流，同步擴大經驗、數據。太魯閣列車事故發生後，也推動成立「台灣消防發展與交流協會」，為消防救災人員盡心力外，也盼推動與新南向國家的交流，強化台灣在亞太區貢獻，讓台灣成為「印太地區防災人才培育訓練中心」。
蕭煥章則說，最完善的防災制度要由下而上，由基層自發性共同參與及建立而成，目前政府正朝災害防救、民力運用和產業合作等3個面向進行，藉由防災士、韌性社區、企業防災與民間基金會合作推動防災，配合全民防衛動員政策，結合全國義消與災害防救志工，實施專業訓練並補助採購高科技救災裝備，並鼓勵消防替代役加入義消，以提高救災能量。
蕭煥彰也認為，民眾平時應強化自身防災避難能力，做好防範及因應措施訓練，於災難來臨時自助互助，落實「民眾自主管理，企業責任承擔」，凝聚全民防救災共識。
台灣防災產業協會理事長彭啟明表示，此論壇除了本國經驗分享外，也邀請菲律賓、澳洲等等亞太地駐台辦事處，就各國防救災進行交流分享，民眾若想對防災安全觀念有更深入了解，可到南港展覽館參觀第23屆安全科技博覽會，展示會現場匯集台灣及全球重要安防製造商，也有資通訊、軟體、系統整合商參展，可觀賞到安全科技融合AI人工智慧、物聯網/資通訊、自動化、感測等應用產品。
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