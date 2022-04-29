快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

疫情下的國際醫療 越南4歲血癌病童康復歸國

中央社 / 記者張祈花蓮縣29日電

越南4歲男童Tin（化名）罹患血癌，經花蓮慈濟醫院國際醫學中心與當地醫院協助，讓Tin去年來到台灣接受8個月治療，順利完成非親屬異體幹細胞移植，將於5月返國。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料指出，Tin罹患罕見的嬰兒急性淋巴型白血病，出生4個月就發病，在越南接受化療緩解病情，經病友介紹及醫師引介，Tin很幸運地在慈濟骨髓幹細胞中心的幹細胞資料庫尋得HLA- 9/10相合的潛在捐髓者，2021年8月由母親陪伴越洋來台治療。

花蓮慈濟醫院指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，任何跨國醫療行為都需要經過嚴格審核，花蓮慈院國際醫學中心和越南當地醫院的溝通和努力下，才順利讓母子倆來到台灣。

慈濟醫院指出，Tin在台治療初期，遇到人工血管感染導致敗血症併發敗血性休克，加上檢查發現體內仍有微量腫瘤，醫師團隊使用藥物做化學治療，清除Tin體內殘存的白血病細胞；直到狀況穩定，去年10月接受骨髓移植，造血幹細胞植入的第13天，白血球就成功從Tin的體內長出了。

幹細胞與精準醫療研發中心骨髓幹細胞中心副主任、小兒血腫科醫師楊尚憲透過新聞稿表示，骨髓成功移植，Tin仍面臨多次感染事件，曾因感染導致呼吸衰竭、住進加護病房，所幸母子倆都沒有放棄，熬過一次次艱難地療程。

楊尚憲說，經半年觀察，Tin體內的白血球基因指紋檢查已100%為捐贈者細胞，且骨髓檢查並沒有微量腫瘤細胞，也沒有任何異常基因變化，代表新植入的細胞非常強壯。

花蓮慈濟醫院指出，經過8個月治療，Tin與母親將於5月返回越南，隨著Tin逐漸康復，兒童病房醫護人員得知他最大的心願就是露營，特別騰出空間，在病房搭起帳篷，裝飾氣球、五彩燈泡，讓Tin體驗露營，並送上祝福蛋糕。

幹細胞 慈濟 花蓮

延伸閱讀

越南幼兒園防疫一度停課 衝擊440萬學童

日相岸田文雄4月30日訪越南 俄烏戰爭成焦點

越南自認生活恢復正常 可望取消國內健康申報

「火神的眼淚」爆破特效推手陳銘澤血癌離世 享年39歲

相關新聞

今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留...

民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你

本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今...

交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵...

北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長...

連千毅、勾惡現場對決取消 背後關鍵是「北盜」黑金城

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。