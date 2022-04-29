快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上班族6人有1人吸菸 國健署籲雇主鼓勵員工戒菸

中央社 / 台北29日電
圖為董氏基金會2022年「戒菸就贏」活動，有多年菸齡的衛福部長陳時中（左）應邀出席並現場報名情景。記者邱德祥／攝影
圖為董氏基金會2022年「戒菸就贏」活動，有多年菸齡的衛福部長陳時中（左）應邀出席並現場報名情景。記者邱德祥／攝影

國健署調查，上班族每6人有1人吸菸，吸菸者不僅較常請病假，也常為吸菸停下工作，濃厚菸味更影響同事工作品質。國健署呼籲雇主善用善用職場戒菸服務、戒菸班，鼓勵員工戒菸。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疾病管制署近日公布新版臨床處置指引中，將吸菸列入COVID-19重症風險因子。

衛生福利部國民健康署今天上午發布新聞稿指出，吸菸者罹患中風的風險是非吸菸者的2倍，罹患心臟疾病風險更高達4倍、罹患肺癌風險高22倍；若是罹患呼吸道疾病恐增加嚴重程度，感染COVID-19併發重症、死亡風險也較高。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀指出，根據民國109年吸菸行為調查結果顯示，18歲以上的上班族吸菸率為17.6％，平均每6人就有1人吸菸；據過去研究，吸菸者不僅比較容易生病、請病假，上班期間也因菸癮，必須不斷停下手邊工作去吸菸，大大影響員工生產力。

劉家秀說，辦公室內如有人吸菸，濃厚的菸味恐讓其他同事有苦難言，影響工作品質，殘留在衣物及頭髮上的三手菸也含有毒物質，恐危害同事及家人健康，顯示員工健康與企業競爭力息息相關。

國健署署長吳昭軍呼籲雇主支持員工戒菸，也鼓勵雇主積極辦理戒菸競賽，並公開表揚戒菸成功者，提升員工「健康生產力」創造勞雇雙贏。

吳昭軍強調，戒菸永遠不嫌晚，且戒菸帶來效益是立即性的，停止吸菸20分鐘心跳就會下降復原，停止吸菸12小時血液中一氧化碳濃度就會降至正常值，停止吸菸2週到12週血液循環與肺部功能均會增加。

吳昭軍指出，如果能夠停止吸菸1個月以上，咳嗽跟急促呼吸症狀都會改善；停止吸菸5年以上，中風機率將降低至與非吸菸者一樣；停止吸菸10年，肺癌死亡風險會比吸菸者降低50％；停止吸菸15年，罹患冠狀動脈心臟病風險無異於非吸菸者。

吳昭軍說，國健署提供職場戒菸服務，一般企業及公司行號都可透過各縣市衛生局或戒菸服務特約機構，申請戒菸門診直接到公司駐診服務，也可申請免費戒菸班，藉由一系列戒菸課程協助員工戒除菸癮。

吳昭軍指出，一般民眾也可自行到全台約3500家醫院、診所、衛生所及藥局等戒菸服務特約機構，或撥打免費戒菸諮詢專線（0800-636-363），共同討論如何克服生理戒斷症狀，戰勝菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 國健署

延伸閱讀

上班族平均總財富36萬元 27.6%「負債大於資產」

比陳時中菸齡更久 他96歲菸齡78年、日吞22顆藥決心戒菸

上班族久坐也能運動 長庚大學工設系畢展推創新設計

民眾最愛食物鮮乳居冠 國健署籲日喝2杯才夠鈣

相關新聞

今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留...

民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你

本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今...

交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵...

北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長...

連千毅、勾惡現場對決取消 背後關鍵是「北盜」黑金城

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。