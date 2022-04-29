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天然災害現金救助漲價了 192項農產品漲幅超過2成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季表示，滾動倉儲本身不是入倉後就不動，只是要讓滾動是倉儲維持這庫存量，有進有出，不會對蔬菜市場有特別干預。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季表示，滾動倉儲本身不是入倉後就不動，只是要讓滾動是倉儲維持這庫存量，有進有出，不會對蔬菜市場有特別干預。記者彭宣雅／攝影

農業農損天然災害現金救助漲價了，農委會調整192項農產品的天然災害現金救助金，漲幅超過兩成，農委會表示，受到氣候變遷極端氣候影響，將天氣參數納入啟動救助與勘災的機制，讓整體作業更簡化等四大策略；其中的天然災害現金救助調高，若去年現今災害救助發了30億為例，今年加碼約增加1.2至1.5億元；近期將完成預告、公告後實施。

農委會表示，農損天然災害救助機制，是民國80年制定，現在111年，這30年間，調整了不下10次，這次調整依照不同的作物生產成本、類別，平均漲幅超越兩成，但仍是農民生產成本的一到兩成。

由於今年是選舉年，在這時調高現金災害救助價格，有選前大撒幣的嫌疑，農委會副主委陳駿季表示，農業天然災害現金救助，僅是農民生產成本的一到兩成，且要受災達到兩成以上才可領，無法全部回本，對農民來說，要遇到天然災害再可領，是成本救助概念。

而近年推動農業保險，鼓勵農民來保險，卻又調高天然災害現金救助金額，是否農民會因此拒絕保險？陳駿季表示，樣態非常多，有的保障收入、有的是與災害連結，是讓農民多一分保障，因此農委會仍採雙軌制度，農業天然災害現金救助，以及農業保險雙軌並行；而調高天然災害現金救助，內部也評估過，宣導要更落實，保險理賠制度更精進，並沒有因此要調降保費鼓勵投保。

根據農委會的規畫，調高192項農產品天然災害現金救助的品項，包括農產業170項，平均每公頃從5.3萬調高到6.2萬；漁業13項，從10.3萬調到15.2萬，其中鱸魚調幅最大，從每公頃11萬5000調為42萬，漲幅近四倍；另外畜牧業調整一項為羊，從1.2萬元調整為1.8萬元；林業有8項，從3.6萬調高為5.3萬。

陳駿季表示，調整品項並非齊頭式平等的調整，因此會反饋到各品項不同的生產成本，比如，草莓過往是每公頃9萬，現在提高為10萬元；香蕉、鳳梨、芒果，過去7.5萬，現在提高到8萬元，因此每個品項都不相同，調整比例也不相同。

而這次也拉長滾動倉儲的量能與時間，滾動倉儲貯存數量，由原4000公噸，增加為5280公噸；過往為每年5到110月，現在要拉長為4到11月，等於一年中有8個月都以頓動是倉儲在調整市場的供貨量，產地憂心菜價未來將再也難以起伏。

陳駿季表示，滾動倉儲本身不是入倉後就不動，只是要讓滾動是倉儲維持這庫存量，有進有出，不會對蔬菜市場有特別干預，也並非市場價格低才去收購，菜價高而釋出，只是庫存管理的概念，農委會也會進行稽核。

農委會 農民 保險

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