金門夏候鳥栗喉蜂虎 墾丁罕見現蹤鳥友驚喜

有夏日精靈之稱的「栗喉蜂虎」，是夏季現蹤金門的夏候鳥，台灣本島幾無紀錄，豔麗羽色和特殊繁殖行為，吸引不少鳥友跨海前往一睹美麗身影；「猛禽達人」蔡乙榮27日在屏東恆春半島東部海岸做野外觀察時，意外捕捉到3隻栗喉蜂虎身影，將美照po上「正面鳥圖貼圖區」與鳥友分享，鳥友直呼「超極幸運」、「美麗身影好療癒」。

長期在墾丁國家公園觀察遷徙性猛禽的蔡乙榮說，27日在恆春半島東海岸野外觀察時，未發現北返的遷徙性猛禽，卻「撈」到了在台灣目前是迷鳥的栗喉蜂虎至少3隻，在e-Bird台灣紀錄中，僅在台北巿有1筆紀錄，在恆春半島的紀錄僅是第2筆紀錄，研判是自菲律賓北飛時迷了路，雖羽色豔麗，但牠們的個體不大，要在同處再發現的機率不大。