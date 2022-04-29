桃機減碳成果獲國際肯定 連四年榮獲ACI綠色機場肯定

國際機場協會（ACI）公布2022年亞太地區綠色機場獲獎名單，桃園機場榮獲1,500萬至5,000萬旅客級距分組中之金獎榮耀，不僅成績較去年更上層樓，更是自2019年起連續四年獲得ACI評比肯定。桃園機場將持續實踐永續經營承諾，以實際行動達成2050淨零排放目標，接軌國際共同守護地球。

機場公司總經理但昭璧表示，即使因疫情衝擊營運，桃園機場仍致力於打造綠色機場，今年獲得ACI綠色機場金獎肯定的「精實用電減碳專案」，聚焦於營運策略調整、重大耗能設備更新及再生能源發展三大方向，由機場公司「碳及能源管理委員會」邀集包含航空公司、地勤公司、商業服務業者及各駐場政府單位等共74個機場夥伴，定期召開會議，檢視能源耗用及碳排放特性，執行能源管理系統及溫室氣體盤查作業，有效降低能源耗用及碳排放量。但昭璧強調，桃園機場為國家門戶，是宣揚台灣投入綠色永續之最佳場域，機場公司將引領所有服務大聯盟夥伴持續精進，讓所有旅客都能感受到台灣為地球永續的付出與成果。

機場公司指出，「精實用電減碳專案」具體內容包括「營運策略調整計畫」、「LED節能燈具汰換計畫」、「空調設備改善計畫」以及「昇降設備改善計畫」等四個子計畫，整體節能減碳績效自2017年累計迄今計節省3,905萬6,000度電力，減碳量達1萬9,879公噸，若以一座大安森林公園每年碳吸附量為389公噸計算，約相當於51座大安森林公園的年吸碳量，所節省電費更高達新台幣9,764萬元。

因應今年3月底行政院公布2050年淨零路徑規劃，國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）亦已宣告2050年朝「淨零排放」目標邁進。對此，桃園機場設定階段性目標，初期為在2025年前取得機場碳認證（ACA）等級四之認證，中期則設定於2035年達到絕對減量，希望在2050年達到淨零排放目標，具體計畫包括透過積極汰換高耗能設備、增設車輛充電樁加速基礎建設電動化、建置太陽能發電機組及評估購置再生能源等，並以每5年為1週期檢視執行成果。