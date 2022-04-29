母親節把媽咪寵成女王！「夢時代」CP值爆棚輕奢體驗，超狂回饋最高達20%

母親節寵愛媽咪也寵愛自己，那就一定要來趟紓壓又開懷的貴婦行程，把媽媽寵成女王！夢時代祭出超值母親節優惠，讓媽媽享受極致專寵，貼心的行程絕對能讓媽媽嘴角上揚、難忘一整年！

▲夢時代祭出超值母親節優惠，寵愛媽媽無極限！ 圖／擷取自噓星聞影音

每個媽媽都曾經是個少女！「夢裡村」讓媽媽在愜意的氛圍中，舒服地躺著做個頭皮SPA，達到身心靈的解放。這樣的尊榮禮遇絕對讓媽媽一試成主顧，趕快幫媽媽儲值成為年度會員，讓媽媽時不時就來放鬆紓壓變漂亮，慰勞每天辛苦照顧一家大小的「全勤媽媽」吧！

▲「夢裡村」儲值42,000元起就可以成為年度會員，享9折精緻剪髮乙次。生日可享salon/spa 8折優惠乙次+贈送保養旅行組乙套。 圖／擷取自噓星聞影音

改造完頭髮，當然也要照顧媽媽的肌膚！討論度最高、最受歡迎的神級保養品LA MER海洋拉娜祭出母親節超值特惠「輕奢嫩膚寵愛組」，這時候入手最不心痛啦，還可以跟媽媽一起養成水嫩女神肌。此外，各家品牌也紛紛推出母親節優惠套組，如：限量優惠販售的ESTEE LAUDER全能登峰底妝組、BOBBI BROWN持久粉底精選組、Sisley聚水賦活精華組等，想買的想試的都要把握機會無痛入手！

▲LA MER海洋拉娜母親節「輕奢嫩膚寵愛組」包含：經典乳霜15ml+高滲透自律修護乳15ml+煥顏彈力無痕精萃5ml+濃萃修復眼霜5ml，原價10,217元，特價6,900元。 圖／擷取自噓星聞影音

想要讓媽媽在家也能擁有最頂級的頭髮造型體驗? Dyson Airwrap™ 多功能造型器讓媽媽為頭髮做造型的同時就能乾髮，避免高溫傷害。無論是日常捲髮、造型或撫平毛躁，都能一機搞定！讓愛美的媽媽滿意開心笑嗨嗨。

▲Dyson Airwrap™ 多功能造型器母親節推薦價 17,600元。 圖／擷取自噓星聞影音

逛街逛累了，不妨帶媽媽去吃個好料吧！夢時代1樓「饗麻饗辣」堪稱是「火鍋界的LV」，精緻多樣的日本料理、豪氣澎湃的海鮮肉品，加上夢時代限定北海道牛奶湯頭，絕對能贏得媽媽的「額樂」！喜歡不同風味的美食，也可參考「漢來上海湯包」、「TGI FRIDAYS」、「品中信」、「老乾杯」等知名餐廳的母親節專案優惠套餐，眾多精選餐點，讓你不只寵愛面子，也能好好寵愛肚子。

▲「饗麻饗辣」推出夢時代限定北海道牛奶湯頭，喜歡吃火鍋的朋友絕對不能錯過。 圖／擷取自噓星聞影音

填飽肚子想要放空散步， 1樓的哈利波特快閃店呈現濃濃的英倫風，讓你瞬間偽出國，除了有經典場景「霍格華茲特快列車」供拍照打卡，4大學院週邊商品也很值得珍藏。

▲8樓「miffy米飛的花花世界期間限定店」非常適合帶媽媽一起拍照打卡。 圖／擷取自噓星聞影音

喜歡「miffy米飛兔」的朋友，一定要在5月16日前到8樓「miffy米飛的花花世界期間限定店」朝聖一波，夢時代也推出萌寵會員限量來店禮，粉絲持會員卡於全館指定店櫃消費滿600元並扣抵6點夢時代OPEN POINT點數即可獲得miffy保溫餐袋、以及miffy造型碗盤組等療癒好禮。

▲夢時代祭出全館指定櫃位滿3,000送300元等各項優惠，相當超值划算。 圖／夢時代提供

母親節想輕鬆收服媽咪的心，就來夢時代渡假一整天！即日起至5月8日止，全館指定櫃位滿3,000送300元(電子特別券)，持icash Pay或icash2.0任一支付指定店櫃消費當日滿4,000元加送200元(電子抵用券)。如於夢時代或統一時代百貨高雄店指定店櫃以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡支付消費達指定門檻，最高回饋5%館內刷卡金(上限7,000元)，合併滿3千送3百及icash Pay或icash2.0滿4千加送2百，整體回饋最高達 20%，讓你不只買得開心、買得划算，還能讓媽咪驚喜萬分，留下美好的回憶。