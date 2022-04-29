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迎梅雨季預測雨量正常至偏少 預期5月中下旬有大型環流

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
氣象局預報中心主任呂國臣說，從模式預測指標分析來看，今年5月中下旬後，有機會建立大型夏季季風環流型態。圖／取自氣象局直播影片
氣象局預報中心主任呂國臣說，從模式預測指標分析來看，今年5月中下旬後，有機會建立大型夏季季風環流型態。圖／取自氣象局直播影片

中央氣象局預測，今年5至6月台灣梅雨季總雨量以正常至偏少的機率較大。氣溫則以正常至偏暖的機率較大。5月中下旬後，有機會建立大型夏季季風環流，但目前不確定性較高。

氣象局今天召開「111年梅雨季展望記者會」，因疫情改為線上記者會。氣象局指出，今年2至4月氣溫正常至偏暖，其中以3月偏暖最明顯；降雨方面，主要受到鋒面及華南雲雨區東移影響，雨量為正常至偏多，較氣候平均值多2成。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，歷史上5、6月雨量資料顯示，北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普遍開始於5月中、下旬，甚至6月上旬。

呂國臣說，從模式預測指標分析來看，今年5月中下旬後，有機會建立大型夏季季風環流型態，還要看是否有梅雨鋒面影響，目前不確定性較高。但從環境分析來看，5月下旬後季風建立機會比較大。

氣象局指出，近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但降雨時間有更集中、降雨強度有更強的現象，除容易造成災害外，同時也增加預報的困難度。各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低之地區，更應加強防範。

氣象局也提醒，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾亦須防範雷擊及強陣風現象。氣象局同時提醒大家隨時注意該局所發布的短、中、長期天氣預報。

氣象局 梅雨 雨量

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