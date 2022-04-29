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郵寄更便利 中華郵政開辦荷蘭國際e小包

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中華郵政開辦荷蘭國際e小包，提供多元且便利的郵寄選擇。本報資料照片
中華郵政開辦荷蘭國際e小包，提供多元且便利的郵寄選擇。本報資料照片

中華郵政配合跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品多元選擇，將於5月1日開辦荷蘭國際e小包（ePacket）業務。

中華郵政指出，國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態。目前已與日本、越南、新加坡、印尼、 泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭、 丹麥、紐西蘭、加拿大及澳大利亞等18國郵政合作。

為便利民眾、擴大服務範圍，中華郵政指出，開辦荷蘭國際e小包，歡迎民眾及電商賣家多加利用。專用發遞單請洽各地郵局營業窗口索取或至中華郵政全球資訊網的網路交寄頁面，預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

中華郵政 電商 荷蘭

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