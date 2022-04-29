郵寄更便利 中華郵政開辦荷蘭國際e小包

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

2022-04-29 20:25