快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老人咳嗽、發燒懷疑染新冠 一查...是抽菸60年引肺癌

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
78歲老先生經支氣管鏡檢查，發現肺癌病灶。圖／南投醫院提供
78歲老先生經支氣管鏡檢查，發現肺癌病灶。圖／南投醫院提供

南投78歲老先生最近兩個月體重驟降8公斤，並出現發燒、咳嗽等症狀，家人擔心感染新冠肺炎，經PCR檢測為陰性排除確診。醫師詢問，才知道他菸齡60年，每天抽1包菸，經支氣管鏡切片檢查，確診為小細胞肺癌廣泛期，已安排後續肺癌治療。

南投醫院胸腔內科主任施志宏說，老先生縱膈腔有瀰漫性淋巴結腫大與右下肺腫瘤，並侵犯至右肺支氣管造成右下肺塌陷，透過支氣管內視鏡取得腫瘤切片，病理鑑定後確診為小細胞肺癌。

肺癌初期無明顯徵兆，往往有症狀時已是末期。長期抽菸者久咳不癒，一定要至胸腔科門診就診，可經由影像學與肺功能檢查等，來診斷或排除是否有肺部疾病。

當胸部影像不排除惡性腫瘤可能時，可進一步切片檢查，醫師會依據患者的狀況、腫瘤的部位等進行建議與選擇支氣管鏡或電腦斷層導引切片等侵入性檢查方式。

施志宏說，患者病灶侵犯右主支氣管，因此採支氣管鏡切片檢查，將內視鏡藉由咽喉進入氣管系統檢查，並將檢體取出供病理檢查，確診後才能後續治療。

肺癌主要可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，小細胞肺癌與抽菸有密切關係，早期症狀不明顯，且癌細胞生長速度相當快，大多數患者確診時，癌細胞已轉移至其他器官，復發機率較高，預後較差。

施志宏建議，民眾應遠離危險因子，例如抽菸、煮飯時留意通風並開抽油煙機、注意空氣品質等。確診小細胞肺癌也別絕望，若對化學藥物反應良好，也可考慮合併免疫療法等，協助病人維持生活品質，不要輕易放棄治療的希望。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南投醫院胸腔內科主任施志宏進行支氣管鏡檢查。圖／南投醫院提供
南投醫院胸腔內科主任施志宏進行支氣管鏡檢查。圖／南投醫院提供

肺癌 支氣管 腫瘤

延伸閱讀

6年前埃及空難調查曝！竟是機長「艙內吸菸」害死66人

「華燈」人物狂抽菸惹議 唐玲自揭黑史：條通一帶鬼混

脫口罩抽菸嗆警「你很大吼」被PO網 和美鎮長鞠躬道歉

脫口罩抽菸嗆警 和美鎮長阮厚爵鞠躬道歉

相關新聞

今晚起變天 各地迎涼意降雨機率增

勞工迎接三天連假，不過，今天下午開始，各地天氣變化大。氣象局指出，5月1日起東北季風增強，北部、東北部感受有點涼，也要留...

民眾確診怎麼請假不會扣薪？ 高市勞工局一張圖告訴你

本土疫情增溫，國內連兩天破萬例，不少民眾擔心一旦染疫隔離，假要怎麼請，是否被扣薪，高市勞工局列舉6大情況，由局長周登春今...

交通部官員對台鐵站務員咆哮 王國材：要求道歉將議處

交通部賴姓參事遭爆對台鐵彰化站站務人員言行不當，還自稱是「俸點800點的官員」；交通部長王國材今天下午南下高雄，視察台鐵...

北農疫情燒不完 其他批發市場如何因應 農委會提出因應

北農染疫事件持續擴大中，危及都會區的農產品拍賣，農委會針對批發市場線問題開會，要求農產批發市場拍賣人員需要相互支援、延長...

連千毅、勾惡現場對決取消 背後關鍵是「北盜」黑金城

YouTuber「勾起你心中的惡（勾惡）」近期上傳影片，爆料直播主連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙，雙方原約定5月5日要在台中運動場對質「辯論」，但事情在28日深夜出現重大轉折，「勾惡」同意下架先前嗆聲的影片，連千毅也同意雙方無須直球對決，5月5日的直播主大戰確定取消，而促成此事的關鍵背後推手，竟是鼎鼎大名的「北盜」黑金城。

法人職災預防及重建中心揭牌 提供職災勞工一條龍服務

配合「 勞工職業災害保險及保護法」即將上路，勞動部捐助成立的財團法人職業災害預防及重建中心今揭牌，往後將從職災「預防」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。