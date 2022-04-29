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疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力
新冠肺炎確診人數破萬，疫情延燒，民眾不安，中央流行疫情指揮中心開放確診患者健保中藥「清冠一號」，嘉義縣部立朴子醫院中醫配合衛福部對抗新冠社區防疫政策，為減少感染，強化免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。
朴醫說，防疫安心茶飲組成，以預防感染及增強自身為考量，進行組方設計，使用解表防風，配合清熱的金銀花、魚腥草，蒲公英；梳理三焦氣機，芳香化濁的藿香為佐藥；配合補益正氣的黃耆黨蔘，最後以炙甘草，枸杞，滋養調和全方。若有各項外感症狀可進一步調理加減。
防疫安心茶配方藥材，可在中藥房購得：黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、枸杞2錢、炙甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢、薄荷1.5錢。取水蓋過藥材（1000cc），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可關小火，再放薄荷1.5錢（後下）後續煮5分鐘，蓋鍋蓋放涼
，溫熱不燙口服用。可當茶飲早、晚各服用100~200cc。
平時有效預防呼吸道感染，也可以食鹽水(漱口水、蜂膠)含嗽口，食用時令五色蔬果如紅蘿蔔、大蒜、洋蔥、苦瓜、菇類、深綠色蔬菜、綠茶，充足休息睡眠，保持戶外運動習慣，減少群聚，在公共場所勤洗手戴口罩，手部摸過物品要避免接觸口鼻。朴醫提供中醫防疫門診，有呼吸困難等嚴重症狀，請遵循防疫程序通報就診。
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