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午後轉雨入夜降溫 彭啟明預估梅雨這時候有機會

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天午後開始容易有熱對流，將有局部陣雨或雷陣雨，由北到南逐步增加，未來幾天降雨機會也顯著增多。本報資料照片
今天午後開始容易有熱對流，將有局部陣雨或雷陣雨，由北到南逐步增加，未來幾天降雨機會也顯著增多。本報資料照片

今天上半天仍維持初夏炎熱的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，但下午開始到傍晚，目前正位於長江以南到日本附近的狹長鋒面將顯著往南，午後逐漸接近，將掠過北台灣，不穩定程度將顯著增加，開始容易有熱對流，將有局部陣雨或雷陣雨，由北到南逐步增加，未來幾天降雨機會也顯著增多。

彭啟明說，鋒面過後有顯著的東北風南下，周六由北往南將逐漸有降溫，北台灣高溫將會降到21-23度，花東也將會降到24-26度，中部跟南部溫度仍高，溫度略降一兩度，沒有北部明顯，高溫仍可達31-33度。

而周日有另外一波鋒面掠過，也容易轉陣雨，彭啟明說，不過這一波不若今晚這波顯著，可能只是東北風增強，但預期將配合南海北上的水氣，北部將轉為偏濕涼有雨的天氣，將延續到下周一，甚至類似天氣將持續到下周四，不是整天都是有雨，但會偏東北風的情境，水氣也偏多，各地偶有局部陣雨，和這周炎熱初夏的天氣有些不同。

彭啟明表示，南海上的低壓仍在發展當中，還沒有逐漸成為颱風的跡象，和周一的許多預測相比轉弱許多，接下來有機會稍偏北，可能略為接近巴士海峽附近，這也會給下周台灣的天氣帶來一些變數。

今年5月開始的梅雨季的氣候特徵，彭啟明說，目前預測上顯示，5月上旬較無典型梅雨鋒面影響台灣的趨勢，5月下旬到6月初有一波機會，結構較好，之後的條件又轉差。

他說，整體來看今年可能西南季風進入南海時間較晚，今年梅雨季的雨量正常到偏少機會較高，仍要看短期的天氣變化，進入梅雨季代表汛期開始，要多留意。

彭啟明 梅雨

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