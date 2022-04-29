午後鋒面逼近 周末北東濕涼、下周全台陰雨

再一次東北風增強！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大約是中午前後，北風前緣接觸台灣本島。他並PO圖解釋，他說，圖中顏色代表「對流可用位能」，顏色越深越不穩定。北風幾乎無色，因為北風相對穩定。北風前方，相當於鋒面前顏色深，相對不穩定。

他說，但是，不穩定並不表示會降雨，只表示，如果有對流發展的話，顏色越深的地方，對流可能越強勁。今天南部還是熱。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天上半天仍維持初夏炎熱的天氣，但下午開始到傍晚，鋒面逐漸接近，將掠過北台灣，不穩定程度將顯著增加，開始容易有熱對流將有局部陣雨，由北到南逐步增加。

彭啟明說，未來幾天降雨機會增多。周日晚上東北風增強，北部將顯著降溫，周末兩天北部溫度下滑將到17-21度，和這陣子相比轉涼許多，要注意溫差變化，中南部溫度略降，感受沒有北部明顯。

彭啟明表示，周日預期也再度有波鋒面通過，也都持續東北風的環境，配合上南方水氣，下周一到四中部以北較為陰沉偶陣雨，也轉涼，和這周炎熱初夏相比有顯著差異。

氣象局說，上半天天氣跟今天類似，各地大多屬於穩定的天氣，都有機會看到陽光，只有在東半部地區有些零星飄雨，西半部則以午後山區降雨為主，下午起鋒面通過及後方東北風增強，水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動至花蓮、台東，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電。中南部地區大致上還是穩定，不過雲量會稍微增多一點

溫度方面，夜晚至清晨各地低溫預估約23到25度，白天高溫上，中部以北及東半部32、33度附近，南部可以來到34、35度上下，近山區或河谷甚至能在高個1、2度，尤其是南高屏可能有局部36度以上高溫發生的機率，各地感受偏熱，到了晚上東北風下來之後，北台灣預估低溫會下降個2到3度左右，來到20度附近，北台灣溫度變化大。

氣象局表示，周日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，下周三、下周四東北季風減弱，但北部及東北部早晚仍偏涼；下周一至下周四南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

5月6日至8日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。