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基隆郵局累計19人確診 郵政產工籲：立即停止上樓投遞

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
基隆郵局19郵差確診，快篩陰才能送信。記者游明煌／攝影
基隆郵局19郵差確診，快篩陰才能送信。記者游明煌／攝影

國內疫情越演越烈，基隆郵局累計已19人確診，導致其他郵務士每天要快篩，快篩陰性才能出勤，送信的人力受影響。為此，中華郵政產業工會今發聲明表示，在已接種三劑、至少也有兩劑疫苗的情況下，雖大部分確診者為無症狀感染，但仍會為自己、家人親友或其他接觸者帶來極大的影響，在同仁身上當然不例外；何況還有因故未能施打疫苗的年長家人及學童幼兒要顧及。

郵政產工表示，目前快篩劑由政府控管，僧多粥少，加上各責任局編列的預算原就有限，根本無法讓同仁能夠每日快篩。在這樣的情況下，局方應主動提高防疫規格，以降低疫情為先，保護同仁、家人及用戶安全，並應嚴守勞動法規。

郵政產工也提出十七點訴求，強調局方應主動關心居家隔離的同仁，特別是外地同仁。若同仁在居家隔離期間發生緊急需求，請儘可能協助聯繫相關單位，以縮短應變時間；此外，若有員工確診，應從寬匡列密切接觸同事並主動給予公假居家隔離。

郵政產工表示，若快篩劑不足以提供給與確診者密切接觸的同仁進行檢測，則應給予公費PCR取代。PCR、快篩等相關費用皆不得列入用人費（目前PCR列入用人費裡，應立刻排除）；另外，在快篩劑不敷需求的情況下，局方更應落實為同仁量體溫、給予充足的防疫用品（如酒精、口罩、防護罩等配備）；對於外勤及內勤同仁，至少一天提供兩片口罩。

郵政產工表示，由於染疫風險遽增，勢必衝擊服務量能。局方應嚴肅面對此一現實，勿盲目維持而使同仁工作強度大增、違反意願被迫加班甚至過勞；另，事業單位應主動公告延長各類郵件投遞時效、使用戶周知窗口作業亦有影響，同仁若因防疫照顧或確診染疫而申請休假，不得影響全勤及考績，亦不應計入年度事、病假。

郵政產工也提到，應要求收件人自備用筆、於高風險場所落實戶外收件。不配合者不予投遞；並立刻停止委託查證、郵務上收應增加防疫配套措施（如暫停至學校內、醫院內上收），以及立刻停止上樓投遞、立刻停止減人裁段、不得藉疫情出勤人手不足，趁機群組化或整合/支援做為日後縮編的依據。

郵政產工表示，局方也應立刻停止計算工作點及工作衡量、立刻停止周六營業，並全面暫停抵休調度、減少流動感染風險。此外，涉及人力相關如投遞時效、等待時間或有違防疫準則之客訴，局方應不予受理。

郵政產工強調，疫情大肆擴散，加以天氣日益酷熱，事業單位應縮短外勤同仁投遞時間，減少熱傷害風險。若配合政府紓困政策承作額外業務，應給予員工防疫津貼，並排除在用人費之外、且不受國營事業管理法第14條之限制。

快篩 居家隔離 疫情 中華郵政

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