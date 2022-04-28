繳完防疫保單續約金卻遭拒保 消基會批違反誠信

疫情近日急速升溫，消基會接獲不少防疫保險消費者投訴產險公司拒絕保戶契約到期前的續約，消基會今整理3大爭議樣態，其中包括已經收到保險公司寄發的續約扣繳通知書，消費者也已完成現金繳款，事後卻遭拒絕續保，造成消費者心理焦慮。消基會主張，這3類消費者都有接獲續約通知，業者就應照原有合約續保，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

消基會董事長黃怡騰表示，4月中旬過後，疫情變嚴峻，輕症、無症狀確診者變多，確診跟隔離風險也變高，保險公司收的保費入不敷出，紛紛想利用調整保單內容，在這樣情形下，很多消費者照規定繳錢、被扣錢，最後卻被保險公司推翻。

消基會秘書長徐則鈺指出，消基會整理出3類爭議類型，第1類是消費者收到保險公司書面寄達的「續期保費扣款通知書」，也在期限前完成現金繳款，事後保險公司卻拒絕續保;第2類是消費者接到續約通知的信用卡自動扣款通知，也在指定時效前完成自動扣款，保險公司卻在完成扣款手續前，突襲式告知無法續約；第3類則是收到續約通知書，在指定現金繳款期限日前，經媒體披露，才知悉保險公司拒絕續約。

徐則鈺說，在疫情升溫之際，消費者過去一年的防疫保單屆期，卻反而無法續保，對於無法續保且缺乏替代方案感到焦慮，擔心一旦遭遇確診、配合隔離，影響經濟收入，增加醫療等開支等財損時無法移轉風險。

他認為，防疫保單固然是定期保險，但保險公司明明已經寄送續保通知書，甚至有些消費者已經完成繳費，卻因疫情風險提高，保險公司才告知經重新評估，決定不繼續承保，真的非常不恰當。

黃怡騰表示，對於已繳費的消費者，不論是用信用卡、現金繳納，或是還沒扣款、繳納，但已被通知續約且期限還沒到的人，這3類消費者只要有接獲續約通知，業者就應照原有合約續保，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

其次，黃怡騰說，保險公司如擬重新調整契約內容及保險費用，應向消費者事先充分告知與說明，「說清楚、講明白」，取得保戶的瞭解，讓保戶決定是否要加費承保，或根據其風險分散需求轉換其他保單，也希望金管會監督、糾正保險公司濫用不續保的權利。