本土確診數為落地採檢98倍 航聯會盼政府調整採檢政策

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消實聯制，並放寬機組員防疫政策，自5月1日起完整接種三劑疫苗者，檢疫天數比照居家隔離天數縮短為「3+4天」，可返家一人一室居檢3天，第4天改自主健康管理，但須每日快篩或PCR。桃園機場航聯會肯定政府滾動式調整政策，同時呼籲政府對長程及東南亞航線旅客「落地採檢」政策做出調整。

桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安表示，今天（28日）新增境外移入部分為164例，航班落地採檢陽性人數為115例，本土個案卻高達1萬1353例，是落地採檢的98倍。根據落地採檢實施以來的統計數據顯示，有時候一班飛機載運160人，卻有近60人採檢陽性。某些特定國家來的入境旅客必須具備出發日2天前PCR採檢證明，甚至還要檢附出發前6小時的快篩證明，但這些國家入境班機的確診人數仍然偏高。

航聯會主席王國安指出，「落地採檢」於今年3月22日實施，當時國內確診數非常低，而入境旅客確診數甚至是國內確診人數的七、八十倍。目前世界上的國際機場中，已有很多國家取消入境限制，只剩中國和台灣針對入境旅客進行採檢隔離政策，現行政策應該有改變的討論空間。

王國安也建議，旅客入境台灣無論採檢陰性或陽性都要隔離，差別只有在隔離地點不同，落地採檢陰性的旅客也可能在隔離期間轉為陽性。目前大多是輕症患者，很多採檢陽性的旅客也是集中隔離而不是送往醫院，所以在機場採檢已經不切實際。由於這些確診者入境隔離、治療的費用都是全民買單，政府是否考慮參考新加坡政府的作法，規定外籍旅客入境前必須具備保險，政府不會負擔相關隔離或醫療費用。

機場工作人員私下表示，旅客入境層是感染高風險區，除了檢疫人員、移民署及海關外，其他單位都應減少人員進出降低感染風險。自3月22日起實施「落地採檢」至今，已經動用各單位超過1萬1千人次支援落地採檢，單是海關、移民署、航警等公部門，每天就有近350人次支援落地採檢勤務。第一線支援採檢的的醫護人員也透露，目前北部確診人數眾多，醫療資源不足，機場內的醫護人員是不是回到國內協助控制疫情更好？

業內人士也說，因為落地採檢會長時間佔用候機室，不少入境班機降落後只能在空側等候，就算採檢旅客全部陰性，還是要先消毒再靜置一小時才能使用，等於一個候機室最少被佔用5.5小時，許多航班因此沒有停機位、空橋用，只能在滑行道上等停機位，影響機場運作。