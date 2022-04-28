基隆地區19線客運 5月1日發車逾800班疏運
台鐵5月1日表定列車全停駛，公路總局台北市區監理所基隆監理站已協調客運業者當天加開班車，總計19條路線共800餘班車次，聯外交通密集，希望能有效緩解基隆地區旅運需求。
基隆監理站透過新聞稿表示，民眾若在基隆火車站，可搭乘1813路線前往台北車站，9006路線前往士林，1800、1802、2002路線前往松山，1550路線前往公館，1551路線前往新店，1573前往內湖。
民眾若要到基隆至松山間各火車站附近，也可搭乘1031、1032、1191等路線，前往瑞芳地區還有公路客運1051、市區客運787、788等路線，5月1日總計有19條路線共800餘班車次，聯外交通密集，希望能有效緩解基隆地區旅運需求。
基隆監理站站長賴文德表示，為協助台鐵5月1日勞動節疏運，基隆監理站當天全面動員24名主管及同仁，分派至基隆、瑞芳、平溪線、深澳線共計10個台鐵站位支援，現場協助引導乘客至周邊市區或搭乘公路客運。
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