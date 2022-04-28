快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情爆發壓力大！國外調查：七成民眾無法專心工作

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
隨著新冠疫情確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據國外調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。 示意圖／ingimage
隨著新冠疫情確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據國外調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。 示意圖／ingimage

國內今新增1萬1353例本土個案，創首次單日破萬例紀錄，確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據國外調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。

根據美國心理健康協會（MHA）2021年以17家企業、11300名員工為對象進行調查的報告：78％的員工認為職場壓力會影響自己的心理健康；因為擔心被感染、影響了其情緒，也增加罹患憂鬱和焦慮的風險。

該調查也指出，每10個員工就有7個難以在工作集中精神，且只有不到一半的員工知道可以尋求哪些心理健康資源的服務。對上班族而言，疫情不僅影響日常生活，也成為影響工作狀態的壓力之一。

董氏基金會去年在疫情三級警戒期間調查，民眾面對疫情變化與局勢，有41％的受訪者感到「悲觀」；情緒狀態以「擔心」佔最多。

而根據歷年以企業紓壓日課程參與者回饋資料，上班族最常以「看電視／電影」、「聽音樂／唱歌」及「運動」紓壓。但國內先前因應防疫「群聚」活動被禁止或避免進行，上班族長時間久坐、運動量減少，若沒有適時紓壓，壓力會持續累積，也更容易產生身心症狀。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據澳洲昆士蘭大學2021年發布的調查數據，在疫情影響之下，全球憂鬱症及焦慮症患者的比例大幅增加。充滿壓力、焦慮的防疫生活中，上班族及企業雇主需更重視職場心理健康促進，讓員工釋放壓力，才能提升工作動力及效率。

葉雅馨建議，上班族可以先從本身著手，改善負面情緒與促進心理健康，包括使用董氏基金會「憂鬱檢測APP」，了解並記錄每天的情緒，從中觀察自己整體情緒狀態，若發現情緒持續低落就能及時求助。主動與長輩、親友電話或視訊，同理對方或話家常的陪伴，也是一種紓壓。

葉雅馨說，也可以培養多元興趣，像烘焙、繪畫、簡易手工藝等，以及運動、伸展肢體，或靜下心來整理居住環境或辦公桌，透過「斷捨離」的過程與自己對話，從中釋放壓力。

董氏基金會推出的「企業紓壓日」主題紓壓體驗課程，提供轉念紓壓、運動紓壓及近年來相當受歡迎的手作紓壓，因應疫情，企業除了注意居家上班同仁的工作載量、家中有無孩子照顧、情緒狀態等，亦可選擇辦理線上課程，這是在疫情期間持續幫助員工維持心理健康的最佳方案。

2022的「企業紓壓課程」主題包含旅遊紓壓、夜夜好眠、斷捨離、整聊的魔法、聽出心旋律、禪繞畫、療癒乾燥花、流動畫、辦公室健身操、拳擊有氧、彈力伸展操、護眼減壓、醒腦健髮及腰背放鬆術等，課程詳情請見華文心理健康網專區（https://reurl.cc/WEKVQe）。

疫情 上班族 憂鬱症

延伸閱讀

防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App

南市教師諮商輔導領先全國 好的心理才有好的互動

疫情失控共軍攻打台灣紓壓？陳明通：沒有正當性

上班族久坐也能運動 長庚大學工設系畢展推創新設計

相關新聞

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。

基隆郵局累計19人確診 郵政產工籲：立即停止上樓投遞

國內疫情越演越烈，基隆郵局累計已19人確診，導致其他郵務士每天要快篩，快篩陰性才能出勤，送信的人力受影響。為此，中華郵政...

繳完防疫保單續約金卻遭拒保 消基會批違反誠信

疫情近日急速升溫，消基會接獲不少防疫保險消費者投訴產險公司拒絕保戶契約到期前的續約，消基會今整理3大爭議樣態，其中包括已...

逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

COVID-19疫情爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大...

「笨得像豬一樣」 兒少精神不當對待前6名都言語暴力

兒少遭「精神不當對待」人數近3年不斷攀升，推動「428兒童保護日」的家扶基金今公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情...

本土確診數為落地採檢98倍 航聯會盼政府調整採檢政策

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消實聯制，並放寬機組員防疫政策，自5月1日起完整接種三劑疫苗者，檢疫天數比照居家隔離天數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。