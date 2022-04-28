省兩千！6500劑黃熱病疫苗將屆效5月開放免費施打

因COVID-19國際疫情出國旅客減少，黃熱病疫苗使用量低，五月將有6500劑黃熱病疫苗屆效，疾管署副署長莊人祥表示，5月1日起至5月31日期間開放出國民眾免費施打。

為使國內儲備疫苗能充分發揮效益，民眾可至國內32家旅遊醫學合約醫院等旅遊醫學門診，接種黃熱病疫苗，免收疫苗藥品費。

自5月1日起至5月31日期間，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照(或影本)前往掛號，由醫師評估後接種，並開立國際預防接種證明書黃皮書。若屆效疫苗如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費，每劑新臺幣2152元。

疾管署說明，黃熱病是透過病媒蚊叮咬傳播的急性傳染病，潛伏期約為3至6天，典型症狀包括猝發性冷顫、頭痛、全身肌肉痛、噁心、嘔吐；部分患者在數小時至1天後進入中毒期，會有發燒、黃疸、蛋白尿及出血徵候，甚至出現肝臟或腎臟衰竭而導致無尿等情形。

進入中毒期的病人7至10天內死亡率約20~50%。黃熱病目前並無特效藥物可治療，接種疫苗及落實防蚊措施可有效降低感染風險。黃熱病疫苗保護力自接種日10日後生效，且終身有效，故不需例行追加接種。

疾管署提醒，規劃前往非洲及拉丁美洲等黃熱病高風險地區的旅客，建議赴旅醫門診經醫師評估後接種黃熱病疫苗，並於黃皮書登載，以備入境國政府查驗。