全麻手術最怕術後併發症 釀心血管疾病72小時內恐喪命

國內全身麻醉手術需求量大，根據109年健保醫令申報量統計，台灣全年全身麻醉的申報量超過250萬例，換算每日平均約13秒就有1次全身麻醉。專家表示，醫療進步下手術技術純熟，手術成功關鍵在於有無出現「術後併發症」，需注意的是，臨床上常見術後出現心血管、肺部併發症，往往帶來致命風險，術後照護格外重要。

台灣術後加速康復學會理事長郭書麟表示，患者進行重大手術時，最擔心手術成功率、術後恢復及併發症風險。研究數據顯示，術後心血管併發症如心律不整、心肌梗塞等，致命性高且病程速度快，發生率將近5成，住院天數增加2、3周，嚴重者術後72小時內就會喪命。

郭書麟指出，術後併發症第二名為術後肺部併發症（PPC），發生風險約2成以上，其住院天數恐拉長到17天，相較沒發生PPC的患者，死亡率僅0.2至0.3%，但若發生嚴重PPC的患者，約14至30%的人術後30天內死亡，因此許多醫師無法保證開刀後何時可出院，因取決於是否出現併發症，連帶影響後續治療效果。

台灣術後加速康復學會積極推動「術後加速康復療程（ERAS）」，希望在重大手術前、中、後有全方位準備及照護，可減少術後併發症發生，也降低病患術後不適，據統計可減少5成術後併發症、縮短3成住院天數，適用族群包括大於65歲長者、有肺部慢性疾病及BMI大於30等高風險群。

郭書麟表示，ERAS為整合醫療，採部分健保給付及自費，今年2月衛福部公告將ERAS列入手術必要安全項目中，各大醫學中心皆陸續啟動計畫，若加總自費項目，價格約落在3萬元上下。

台灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會榮譽理事長鄒美勇表示，近5年台灣麻醉專科人力成長幅度是所有專科的第3名，僅次於急診科、泌尿科，目前麻醉專科醫師人數有1360位，他提醒病患及家屬，任何需要全身麻醉的手術，小至闌尾炎、大至心血管、神經外科手術和癌症手術，都不能輕忽可能潛在的風險，應慎選有麻醉專科醫師的醫療院所。

隨著麻醉發展愈加精準及個人化，鄒美勇表示，醫師會評估患者身體狀況，使用最適合的麻醉處置，相較傳統的麻醉藥，術後20分鐘後仍有近2成的患者無法脫離肌肉無力狀態，近年新研發的處置方式，平均可在3分鐘內恢復肌力，有效降低噁心嘔吐、術後呼吸道併發症等副作用。