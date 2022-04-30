快訊

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

文明病纏身好痛苦 這些健康問題全都不容忽視

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
文明病纏身好痛苦，這些健康問題全都不容忽視。 圖片來源/unsplash
文明病纏身好痛苦，這些健康問題全都不容忽視。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「文明病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大文明病網路聲量排行。

隨著社會越來越進步，人們的生活模式、居住環境、飲食習慣等各方面都與以前大有不同，而在這些改變為我們帶來便利的同時，也衍生出更多的「文明病」。你的身體還健康嗎？一起來看看這些網友們熱議的文明病吧。

「壓力」促成文明病備受關注 飲食習慣差恐引數疾病同時找上門？

觀察網友對文明病話題的相關討論，發現「失眠」廣受民眾關注，其中在討論區上一則「失眠怎麼辦」的貼文中，就引來許多網友留言如「我現在幾乎每天都失眠，肝指數大概爆了」、「我也是⋯而且快要期末了嗚嗚」等，可見現代人生活和工作壓力龐大，加上社群媒體所帶來的社群焦慮等，所承受的壓力日漸增加，而同樣因壓力大引起的「頭痛」、「憂鬱症」等疾病也有不少討論。

網友熱議10大文明病網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大文明病網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面上班族生活忙碌，三餐總是在外，常見因飲食習慣不良造成的文明病如「高血壓」、「肥胖」、「高血糖」、「腸胃不適」等也都名列榜首，在情況嚴重時更有可能演變成「糖尿病」與「心血管疾病」等重大疾病，嚴重威脅人體健康，因此不少醫師和營養師常呼籲民眾要注意飲食、養成運動習慣並避免不良生活嗜好，提醒民眾千萬不能掉以輕心。

而「過敏」也令許多人飽受折磨，網友提到因氣候變遷、空氣污染、加工食品添加物等原因，使過敏原增加，在討論區上互相交流抗敏方法如「出門戴口罩，在家開空氣清淨機」、「要常常打掃環境」、「每天一包益生菌」等。

最後3C產品為年輕人帶來的影響亦十分顯著，在討論區上不時可以看到網友請益如「求推薦眼藥水給快瞎掉的上班族」、「有舒緩眼睛疲勞的方式嗎？」等，其中網友提到的「3C眼」在現代人中就十分常見，因工作需長時間使用電腦、睡前愛滑手機等習慣，不但容易因姿勢不良而造成身體各部位痠痛，更會影響視力，增加患上散光和乾眼症等眼睛疾病的風險。

「身體健康」與「心靈健康」同樣重要，如察覺到身體狀況出現異狀，切記儘早就醫，平常也要養成良好的生活習慣，才能真正遠離文明病。

觀看原文→https://bit.ly/39oFRkE

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

延伸閱讀

上班族久坐也能運動 長庚大學工設系畢展推創新設計

妻藥物中毒暴斃 揭醫材董座濫打舒眠藥遭判6月徒刑

房市風向變 「不買房」怨氣暴衝熱詞排名第四

男友那話兒短如中指、經驗不多女演技爆發配合 突被問1句嚇喊：很心虛

相關新聞

五一連假因疫退房近半 墾丁、小琉球旅宿度小月

本土疫情升溫，確診人數飆速破萬，再次衝擊國旅市場，屏東縣熱門的水上活動勝地墾丁和小琉球，這陣子陸續接到退訂和延期電話，五...

勞動連假首日 國道車流、台鐵旅客較預期少

今天是勞動節連續假期第一天，國道車流及台鐵旅客都較預期少。高公局指出，國道車流量與一般例假日差不多，未明顯增加，預估整體...

清冠一號當茶水 中醫師：輕症者無療效、沒病者喝了更傷

COVID-19疫情擴散全台，民眾狂買清冠一號中藥材造成缺貨；中醫師指出，清冠一號不會增強免疫力，沒病的人喝了容易腸胃道...

網傳這兩天將有「黑月」 天文館：下次是2024年底出現

網路近期討論「黑月」話題，並表示這兩天將有機會見到黑月。台北市立天文科學教育館今天表示，黑月指的是同一個月中第二個新月的...

南橫通車拚「頭香」 梅山口擠百輛車 道路變停車場

南橫公路高雄天池到台東向陽路段歷經近13年漫長修復，全線復通目標達陣，明天是通車首日，高雄梅山口今傍晚聚集近百輛車，要搶...

南橫公路5月1日通車 25處基地台讓山路「滿格」

連結台南、高雄與台東等3縣市的省道台20線「南橫公路」，歷經13年搶修後，5月1日正式通車。為讓山路通訊無死角，公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。