文明病纏身好痛苦 這些健康問題全都不容忽視

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「文明病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大文明病網路聲量排行。

隨著社會越來越進步，人們的生活模式、居住環境、飲食習慣等各方面都與以前大有不同，而在這些改變為我們帶來便利的同時，也衍生出更多的「文明病」。你的身體還健康嗎？一起來看看這些網友們熱議的文明病吧。

「壓力」促成文明病備受關注 飲食習慣差恐引數疾病同時找上門？

觀察網友對文明病話題的相關討論，發現「失眠」廣受民眾關注，其中在討論區上一則「失眠怎麼辦」的貼文中，就引來許多網友留言如「我現在幾乎每天都失眠，肝指數大概爆了」、「我也是⋯而且快要期末了嗚嗚」等，可見現代人生活和工作壓力龐大，加上社群媒體所帶來的社群焦慮等，所承受的壓力日漸增加，而同樣因壓力大引起的「頭痛」、「憂鬱症」等疾病也有不少討論。

網友熱議10大文明病網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面上班族生活忙碌，三餐總是在外，常見因飲食習慣不良造成的文明病如「高血壓」、「肥胖」、「高血糖」、「腸胃不適」等也都名列榜首，在情況嚴重時更有可能演變成「糖尿病」與「心血管疾病」等重大疾病，嚴重威脅人體健康，因此不少醫師和營養師常呼籲民眾要注意飲食、養成運動習慣並避免不良生活嗜好，提醒民眾千萬不能掉以輕心。

而「過敏」也令許多人飽受折磨，網友提到因氣候變遷、空氣污染、加工食品添加物等原因，使過敏原增加，在討論區上互相交流抗敏方法如「出門戴口罩，在家開空氣清淨機」、「要常常打掃環境」、「每天一包益生菌」等。

最後3C產品為年輕人帶來的影響亦十分顯著，在討論區上不時可以看到網友請益如「求推薦眼藥水給快瞎掉的上班族」、「有舒緩眼睛疲勞的方式嗎？」等，其中網友提到的「3C眼」在現代人中就十分常見，因工作需長時間使用電腦、睡前愛滑手機等習慣，不但容易因姿勢不良而造成身體各部位痠痛，更會影響視力，增加患上散光和乾眼症等眼睛疾病的風險。

「身體健康」與「心靈健康」同樣重要，如察覺到身體狀況出現異狀，切記儘早就醫，平常也要養成良好的生活習慣，才能真正遠離文明病。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》