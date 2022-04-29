植物肉入粽！新東陽「松露微藻粽」享樂活新食尚 日韓風味粽神還原經典滋味
一年一度的端午佳節即將到來，最受民眾期待的傳統習俗，莫過於品嚐可口的端午美粽！備受消費者喜愛的「新東陽」今年特別以「微藻植物肉」入粽，並且添加珍貴的松露，悉心推出「松露微藻粽」，還有「微藻植物肉粽」同場現身，令端午佳粽兼具美味與永續意義。在無法出國的時刻，新東陽更是打造了「新東陽味噌拉麵風味粽」與「新東陽韓式烤肉粽」，將粽子融合日韓經典美食，為民眾帶來一場舌尖上的小旅行。
在全世界掀起風潮的「植物肉」，具有永續、環保等多重意義，乃是餐飲業的熱門趨勢，也獲得許多名人的大力推崇。新東陽所使用的「微藻植物肉」即是以頂尖生物科技，於無汙染之精密發酵槽設備之流程所製成。相較於植物蛋白多半會缺少離胺酸、蘇胺酸、甲硫胺酸等成份，微藻植物肉透過專業方式萃取微藻蛋白之必須胺基酸，為優質蛋白質之來源之一，也為蔬食者增添全新的選擇。
新東陽本次所推出的「松露微藻粽」，使用了來自花蓮富里，以海岸山脈泉水灌溉、100%有機栽種的銀川有機長糯白米，並且加入珍貴的松露醬、松露醬油共同調理，散發出獨特又迷人的松露香氣；同時粽料中還加入微藻植物肉，以及猴頭菇、杏鮑菇、洋菇等美味菇蕈，不僅口感大大升級，還有著淡雅又細緻的清香，茹素者也能夠輕鬆享用！同步登場的「微藻植物肉粽」則是嚴選糯米、杏鮑菇、猴頭菇、香菇等食材，共同交織出撲鼻香氣，還有著悠長雅緻的麻油尾韻；用心添加的微藻植物肉，也為粽料帶來不同的鮮甜風味。品嚐美味之餘，同時也能感受到植物肉為樂活生活賦予的環保、永續新意義。
因疫情影響而無法出國的時刻，更要用異國美食來療癒心靈！新東陽將中式粽子結合日本拉麵、韓國烤肉等經典亞洲料理，特別打造「新東陽味噌拉麵風味粽」與「新東陽韓式烤肉粽」兩款創意美粽。在日本，味噌拉麵是極具代表性的庶民美食，「新東陽味噌拉麵風味粽」即是將味噌拉麵的靈魂要素「味噌」拌入糯米中，細心鉤勒出味噌特有的發酵芬香，同時再加入拉麵常見的玉米、竹筍、雞蛋、海帶等佐料，重現出記憶中的日式美味，味香又豐富。「新東陽韓式烤肉粽」則是將滿滿的韓式泡菜加入粽子中，讓辛辣又爽口的滋味賦予粽子全新的面貌，同時再佐以豬肉與韓式烤肉醬，入口後讓人宛如一秒飛到韓國，絕對是今夏最開胃的選擇！
除此之外，新東陽也提供一系列經典粽、特色粽、點心粽等不同選擇。針對佳節贈禮需求，更推出「經典粽夏好禮」組合方案，集結鮑魚干貝黑豬肉粽、紅麴臘味黑豬肉粽、培根黑豬肉粽、湖州黑豬肉蛋黃粽等4款暢銷粽，一次就能享受到干貝、上選鮑魚、松阪豬等頂級山珍海味，而且各有不同的特殊風味，正是佳節饋贈親友的人氣好禮。
新東陽端午系列商品自即日起至5月19日期間開放預購。使用松露入粽、美味升級的「頂級松露微藻」，限量1萬顆，每顆售價150元，預購2顆可享92折優惠；「微藻植物肉粽」則是每顆100元。另外呈現全新異國風味的「味噌拉麵風味粽」每顆110元；辛香開胃的「韓式烤肉粽」同樣是每顆110元。集結5入美粽、共計4款特殊風味的「經典粽夏好禮」組合，原價1,050元，預購價950元，並附贈環保保冷袋乙個，限量1,500組。另外包括松露和牛粽、XO干貝海味粽、廣式裹蒸粽等品項，均可享預購優惠，民眾可把握機會至新東陽全台門市或是官網選購，一同歡度端午佳節。
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