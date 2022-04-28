影／交通部官員遭爆對台鐵員工咆哮耍官威？ 王國材回應了

台鐵五一勞動節當天表定列車全面停駛，正當台鐵同仁都在全力準備交通應變計畫備之際，昨卻傳出有交通部官員在彰化車站「耍官威」，疑似因不小心踏進月台黃線遭制止後，竟反嗆站務員「你是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」讓站員憤慨不已，怒批「真的很誇張，罵人跟罵狗一樣」，質疑怎麼可以拿官銜來壓基層。

不過對於台鐵員工的爆料，該官員澄清，當天只是想詢問搭車資訊，卻被站務人員兇「你沒看到我在執勤嗎？」當下氣不過，才會表明身分，質疑台鐵員工連對他都這樣，更不用說對一般旅客的態度會是怎樣。

對此，交通部長王國材表示，基本上不管是誰，應對都要互相尊重，這是最重要的一件事。不過由於雙方各說各有各的看法，目前已請次長了解，待了解結果後再來處理。

【延伸閱讀】

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看