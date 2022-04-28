1、2月交通事故降 交通部：第2季將針對路口加強執法

交通部道安會今下午召開記者會，說明1、2月全國交通事故情形。根據道安會統計，1、2月總計發生6萬53件事故，造成483人死亡、78394人受傷，相較於前年同期，事故件數減少4586件、減少66人死亡，受傷人數也下降6929人。

交通部說，第二季執法主題為路口安全，將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈、違規左右轉等行為加強宣導與執法。

交通部長王國材表示，感謝地方政府首長的重視，中央有相關道安措施，道安會也有去現場督導，很謝謝地方政府、警政署努力。

根據道安會統計，今年1、2月酒駕死亡人數總計45人，相較於去年同期的59人，減少14人，也是歷年同期最低。

不過值得注意的是，儘管事故件數、死亡人數都下降，但機車騎士死亡人數增加兩人、高齡者機車騎士死亡人數增加一人，少年無照駕駛死亡人數增加2人。

若從各縣市統計來看，死亡合計增加最多縣市為桃園(+11)、竹縣(+8)、竹市(+6)、台中(+6)、嘉縣(+5)。減少最多為雲林(-19)、台南(-19)、高雄(-17)、新北(-16)、苗栗(-16)。若依每十萬人事故分析，死亡最多為嘉義縣4.27人，新竹縣市亦呈現比去年增加情形。

至於各縣市道安會議召開情形，3月除離島縣市外，各縣市均依期程召開道安會議，不過基隆市、新北市、新竹市、嘉義縣則是非首長主持外。道安會也呼籲，請各縣市首長在公務煩忙之餘，應多關心道安工作。

王國材則說，現在很多首長都在忙著防疫工作，但還是希望首長在防疫之餘，對於道安工作還是可以親自參與。

道安會主秘吳木富表示，由於本季的執法重點為路口安全，特別分析去年路口事故死亡比例超過5成的縣市，包括台北77人、台中150人、高雄178人、雲林80人、嘉義市14人、金門4人，也希望這些縣市可以注意。

吳木富，今年道安會開始恢復視導，六都都已經跑得差不多了，視導時也發現地方縣市政府對於道安的重視，後續也會持續注意。

王國材說，目前區間測速已恢復43處，透過數據分析，區間測速大概可以減少5成事故，有些地區甚至可以減少8成之多，交通部會繼續鼓勵。