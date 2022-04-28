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比陳時中菸齡更久 他96歲菸齡78年、日吞22顆藥決心戒菸

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長陳時中（左）日前出席國健署「2022戒菸就贏比賽開跑 抗疫再健康一點」記者會，宣布將戒菸。本報資料照片
衛福部長陳時中（左）日前出席國健署「2022戒菸就贏比賽開跑 抗疫再健康一點」記者會，宣布將戒菸。本報資料照片

今年69歲的衛福部長陳時中，從17歲開始就抽菸，菸齡高達52年，今年下定決心擺脫「老菸槍」，率先參加國健署、董氏基金會及各地衛生局每2年舉辦1次的「戒菸就贏比賽」。董氏基金會表示，近日一位高齡96歲、菸齡78年的桃園中壢梁老先生完成報名，打破過去10屆共23萬組報名戒菸者紀錄，成為最高齡、也是菸齡最長的參賽者。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，梁老先生的兒子梁勝崑擔任不吸菸見證人，他透露103年1月26日爸爸外出訪友，返家時卻光著腳，卻完全沒有痛覺，就醫竟確診小中風；3天後的半夜，梁老先生氣喘吁吁，無法平躺、免強端坐入睡，清晨家人送急診，又被診斷患有肺氣腫，醫生再三叮嚀老先生要按時服藥且不能再吸菸，近來老先生每天早、中、晚要吞服22顆藥，病況暫且穩定，但仍無法戒菸。

今年4月初，他的兒子聽到桃園電台播出藝人隋棠代言的戒菸比賽廣告，趕緊錄下來播放給老爸聽，沒想到梁老先生立刻就說「我要報名戒菸」。梁老先生從4月6日起戒菸至今超過3周，讓家人相當開心。

梁老先生表示，若自己沒有中獎，就是別人中獎，別人會開心，若我抽到獎，那就捐回給基金會，「因為辦戒菸比賽應該很辛苦！」

另外一位住台中的劉先生，今年3月31日剛結婚，年僅23歲的他卻有7年菸齡，每天菸量高達40至50支，太太預產期是10月，他在醫院門口看到隋棠的戒菸比賽廣告布條，為了當負責任的先生與爸爸，當下上網報名戒菸就贏比賽，拚「結婚、生子、戒菸成功」三喜臨門。

台大醫院家醫部醫師江建勰指出，面對染疫人數破萬，中央流行疫情指揮中心強調「吸菸者新冠重症風險提高1.5倍」；江建勰說，英國牛津大學的研究也證實，吸菸者感染新冠病毒後，住院風險為不吸菸者的1.8倍，如每日吸菸超過20支者，染疫後死亡風險更高達6.1倍。

台北榮民總醫院醫師賴志冠說，研究發現，吸菸者的手指可能碰觸受病毒汙染的菸品，吸菸時手指與嘴唇不斷接觸，增加了病毒的手口傳播機會。

賴志冠說，吸菸者容易群聚，摘下口罩近距離吞雲吐霧，只要其中一人染疫，將無一倖免，上周台東就有2位新冠肺炎確診者是因在同一個場館運動，並且脫下口罩吸菸，於是先後確診。還有研究發現，吸菸會影響免疫系統，降低抵抗力，進而引發呼吸道或肺部疾病。

林清麗表示，過去每屆平均有6千至1萬組報名，今年受疫情影響，目前完成報名僅4450組，呼籲民眾把握時間報名「2022戒菸就贏比賽」，報名時間到5月1日午夜12點，吸菸與不吸菸要一起報名，兩人一組上「華文戒菸網」報名(http://www.quitwin.org.tw )，5月2日起完全不吸菸，就有機會一起抽中獎金30萬元或6萬元(六組)獎項。

台北市有專屬加碼獎，只要就讀臺北市國小、國中、高中職的學生，都可以擔任「特別見證人」幫家人親友報名戒菸，成功戒菸組就可以再抽臺北市學生專屬的3萬元(三組)。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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