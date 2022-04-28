避免氣候治理踢皮球 洪申翰籲部會權責應入法

立法院衛環委員會今天舉辦氣候變遷因應法修法公聽會，民進黨立委洪申翰表示，參與過氣候治理的人都遇過各部會推卸責任，草案應直接將各部會權責直接入法，避免未來再有推託的狀況，也才能讓部會應推動事項變成長期責任，而非短期的任務協調。

洪申翰表示，2015年通過的溫管法現在有很多地方不合時宜，政策工具不足、減量目標落後、各部會消極應對氣候治理，作為台灣因應氣候變遷法律，卻沒有提到調適如何執行，此次應把握溫管法大修機會，讓政策工具有清楚的法律授權。

洪申翰表示，草案將2050年淨零排放入法，但也要中央地方政府順利運轉、產業順利減排才能達成，草案仍有幾大問題待處理，尤其是各部會減量跟調適權責應放入法條，參與過氣候治理的人都知道，部會非常會推卸責任，連部會自己也常抱怨其他部會不願承擔責任，因此有必要將權責分工直接納入法條，不該只寫在法條說明欄，才可以讓部會應推動事項變成長期責任，據此匡列資源、人力專業執行長期累積性工作，而非短期的任務協調。

洪申翰表示，無論是環保團體、公民團體甚至產業團體都希望將部會權責入法，因為大家都遇到各部會推卸責任，「哪個部會反對請站出來告訴我理由，來說服我為何覺得不用放在本文，未來也不會有行政單位推卸責任，來說服我！」

此外，洪申翰也說，應增加公正轉型條款並納入民間參與，增加社會因應淨零氣候轉型的韌性跟能力，各國公正轉型推動都是透過跨部會組織，並強調脆弱群體因應轉型需要的幫助，若能加入民間能量跟資源參與，才能提升整體協助工作，而不只是政由府編列資源而已。

洪申翰表示，肯定環保署草案訂出調適專章，但調適工作以氣候科學研究為基礎，應該開發台灣自己的方法學，且若沒有清楚的氣候科研跟指標，更不知道如何管考工作，「減碳救地球、調適救台灣」，修法應設置氣候變遷科研專責機構，讓減碳、調適工作都有扎實的科學評估，並作為台灣行政部門長期推動政策的基礎。