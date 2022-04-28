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女子臉紅腫長膿皰 原來是臉上蠕形蟎蟲共生失衡

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹說，對於蠕型螨蟲，目前已可使用殺蟲藥物，有效控制症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹說，對於蠕型螨蟲，目前已可使用殺蟲藥物，有效控制症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名23歲女性飽受臉頰紅腫及滿臉膿皰之苦，原以為是青春痘作祟，但擦藥、花錢買化妝品保養都未改善。醫師檢查發現，她的臉上有大量蠕形蟎蟲寄生毛孔，確診是罹患「酒糟性皮膚炎」，所幸經藥物治療和改善生活飲食習慣等多管方式齊下後，臉才恢復正常。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹說，患者就診時臉頰兩側不僅紅腫，甚至還布滿大小不一丘疹，患者坦言一年來臉頰泛紅情況越來越明顯，吃藥、擦藥都不見改善，心情低落到不敢拿下口罩。

她發現，患者因先天體質關係，皮膚神經血管活性不穩定，加上處於悶熱環境及長期睡眠不足，飲食上更偏好辛辣、含酒精的刺激性食物，以致於皮膚產生紅、熱、癢、刺等症狀，同時合併蠕形蟎蟲共生狀態失衡，因此確診為酒糟性皮膚炎，同時合併第一型（紅斑血管擴張型）及第二型（丘疹膿疱型）酒糟。

方心禹說，酒糟性皮膚炎是一種皮膚慢性發炎性的疾病，好發於20歲到60歲的女性，患者臉會泛紅，甚至還會發熱、發癢、脫皮、粗糙、血管擴張，嚴重一點會造成皮膚腫脹以及硬塊，通常好發在中臉位置，包含額頭、鼻子、臉頰兩側及下巴等部位。

她說，蠕型螨蟲是一種皮膚寄生蟲，正常情況下會寄生在皮膚上，不會造成影響，但一旦蟲量太多，便可能將毛囊撐大，引起免疫發炎反應，進而變成酒糟，容易在患部生成丘疹膿皰，因常被誤診為濕疹而使用類固醇治療，反而會讓病情更加惡化。

方心禹說，對於蠕型螨蟲，目前已可使用殺蟲藥物，有效控制症狀。另也要維持正常生活作息與穩定情緒，避免過度日曬及冷熱環境，減少辛辣刺激、含酒精以及過熱的食物。平時可使用非鹼性皂類、無香料色素、無精油植萃的洗臉產品，一天清潔一到兩次即可，同時也少用面膜、化妝水及去角質產品。

她提醒，愛美的女性治療期間非必要盡量不要上妝，若真的無法避免，則建議不要使用粉底液、BB霜等濕粉類產品，改用乾粉類的蜜粉或粉餅代替，患者必須要耐心打這場持久戰，才能使肌膚達到穩定。

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