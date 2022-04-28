428兒保日父母說哪句話最傷孩子的心？ 屏東家扶大調查

家扶中心推動4月28日是兒保日，今年第十年。屏東家扶中心在4月23到27日間，透過網路、街頭訪問募集530人參與，票選父母曾說過話中「最讓小孩受傷的一句話」，結果以「你怎麼不去死一死」票數最高。屏東家扶中心主任傅敏峯呼籲，為人父母，要多關照自身情緒，莫讓一時情緒，讓惡語重重傷害孩子心靈。

屏東家扶中心指出，此次調查有127名社工、342名民眾參與網路票選。網路票選結果發現，「最讓小孩受傷的一句話」前三名分別是「你怎麼不去死一死」(19%)、「你很沒用（台語）」（16%）、「你讓我很失望」（15%）。其中，不論社工或一般民眾都認為「你怎麼不去死一死」最傷孩子，但在社工眼中不同的是，家長常掛在嘴邊的「你怎麼這麼笨」（16%），比「你讓我很失望」（13%）更傷小孩的心。

屏東家扶少年展力隊走進公園，想了解孩子觀點與大人是否不同，邀請91名孩子票選「最讓小孩受傷的一句話」，出人意外以「你可以跟你哥哥（姐姐）多學習」（34%）得票最高，顯示對成長中的小孩，對手足比較的言語暴力孩子最有感，不是只有動手的暴力才叫暴力，心靈傷痛看不見，但更難痊癒。

屏東家扶指出，此份調查同時公布「給孩子最溫暖的一句話」與「最能鼓勵辛苦家長的一句話」。其中父母對孩子的暖心話以「不管發生什麼事，我都在你身邊」（28%）、「沒關係，下次再努力就好」（21%）、「謝謝你來當我的小孩，我愛你」（12%）得票最高。期待家長能多多練習說這三句話，對孩子要「大聲說愛，不要傷害」。