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行政院修道交條例 惡意逼車罰3萬6

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院28日通過多部法律修正，包括《道交條例》修正，並新增醫療糾紛專法。（行政院提供）
行政院28日通過多部法律修正，包括《道交條例》修正，並新增醫療糾紛專法。（行政院提供）

交通罰鍰再加重！行政院28日通過《道路交通管理處罰條例》修正，加重惡意逼車與無照駕駛罰則，無照駕駛將從1.2萬加重至2.4萬，惡意逼車則從2.4萬提升至3.6萬。另外，針對快篩實名制首日上路，就發生大排長龍、搶購一空現象，行政院也呼籲民眾不要太擔心，近日就會迅速補充貨源。

惡劣行車決加重罰則

交通部路政司司長林福山表示，為強化用路人遵守交通法規，提升行車秩序及安全，針對現行《道路交通管理處罰條例》提出修正草案。主要修正重點為「無照駕駛」及「惡意逼車」，提高無照駕駛罰鍰至2.4萬元（現行為1.2萬元），若5年內再犯，小型車處2.4萬元、大型車8萬元，並沒入車輛。

無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重拒檢罰鍰額度為1.5萬至4.5萬元。針對惡意逼車的部分，罰鍰將從現行2.4萬元提升至3.6萬元；若有刑事責任，依法應負刑責時可加重二分之一，並增加在高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛為危險駕駛態樣。

立法以降低醫療糾紛

另外，行政院也通過《醫療事故預防及爭議處理法》草案，衛福部官員表示，該法案包括「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「醫療事故預防提升品質」三大原則，盼保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，且對醫療爭議採更開放的態度進行檢討，以提升醫療品質，並改善醫病關係。

草案中包括：醫療機構應組成醫療事故關懷小組，地方衛生局應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月。另外，主管機關應委託政府捐助設立之財團法人，或捐助成立財團法人，導入中立第三方，提供醫事專業諮詢及爭議評析。

快篩不足會補齊

針對目前快篩試劑實名制剛上路，就出現買不到的情況，衛福部次長石崇良指出，目前已協調5000萬劑快篩試劑，每家藥局約有78人份配給，在這幾天內會陸續發放，民眾只要按照身分證字號分流購買即可。羅秉成也補充說，當初口罩實名制甫上路也有出現短暫需求不足的現象，政府會儘快補足快篩試劑。

由於行政院發言人辦公室有職員確診，因此今日院會後記者會臨時改採線上，羅秉成說明，自己目前適用3+4，正處於自主健康管理，他已連續快篩兩天都是陰性，仍可上班，但為了減少人群接觸，因此記者會改採線上提問。

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